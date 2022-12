Els 5 menjars que has d'evitar per no perdre la memòria

Mantenir una bona alimentació és imprescindible per a la nostra salut, especialment quan ens anem fent grans. Ens ajuda a evitar problemes de salut importants, sobretot de tipus cardiovasculars o també vinculats amb l'obesitat. Però no són els únics inconvenients que ens pot evitar. La doctora Uma Naidoo, nutricionista de la prestigiosa Universitat de Harvard, ha revelat al mitjà estatunidenc CNBC quins són els menjars que cal evitar per no perdre la memòria. Olis de llavors En primer lloc, destaquen els olis de llavors industrials i processats, com els que es produeixen amb la soja o el blat. Això es deu al fet que tenen un alt contingut d'àcids grassos omega-6, que promouen la inflamació del cervell. Un substitut més sa és l'oli d'oliva, el de coco o d'alvocat.

Sucres refinats Tampoc són gens recomanables els aliments que porten sucres refinats o afegits. L'excés de glucosa al cervell pot acabar perjudicant el seu rendiment i això pot generar problemes de memòria. Aquests tipus de sucres solen estar presents en productes manufacturats com les salses o les sopes de llauna. La millor alternativa en aquest cas és cuinar aquests aliments a casa amb productes naturals.

Aliments processats Els aliments processats i ultraprocessats tenen un munt d'elements i components perjudicials per a la nostra salut i poden arribar a produir danys genètics. El consum d'aquesta mena de menjars afecta els telòmers, i el fet de danyar-los implica que es puguin patir processos neurodegeneratius quan s'és fins i tot més jove.

Edulcorants artificials Les persones que volen disminuir el consum de sucres refinats, en moltes ocasions opten per menjars venuts al supermercat com a light. Els edulcorants artificials que porten aquests aliments poden ser útils per altres problemes, però poden tenir un efecte negatiu pel nostre cervell. Així doncs, poden estar vinculats també amb l'aparició d'ansietat.

Aliments fregits No és cap novetat. Fregir és una de les maneres més perjudicials de cuinar els aliments. Alguns estudis vinculen el consum d'aquests aliments amb la pèrdua de la memòria o de la cognició. D'aquesta manera, doncs, és millor optar per coure els aliments, al vapor, rostit, o amb la fregidora d'aire.