Una iniciativa solidària de Gramona per felicitar el Nadal

Les fites de la Fundació Gavina

Una relació que ve de lluny

Aquest Nadal,ha invertit els esforços d’una felicitació de Nadal més tradicional en una campanya adreçada única i exclusivament a donar a conèixer la, una entitat sense ànim de lucre que vetlla per cobrir les necessitats bàsiques dels nens i nenes i les seves famílies en risc d’exclusió social del barri delHo ha fet a través d’una iniciativa que té com a missatge principal “En aquest cep només hi falta la teva peça” i que s’il·lustra a través de la creació d’una postal nadalenca, que es pot veure en el web www.gramona.com/puzlegavina , inspirada en el seu paratge i els éssers vius que hi conviuen. Aquesta postal ha estat elaborada per als nens i nenes de la Fundació a través d’elements naturals durant una visita que van fer a aquest celler del Penedès.Des del web de Gramona s’enllaça a la plataforma de la Fundació Gavina on es poden fer efectius els donatius. És un reclam directe i sense més benefici per a Gramona que el fet de donar a conèixer l’entitat social, ja que és bàsic comptar amb tot l’ajut possible per continuar donantsuport a les famílies i atenent les necessitats bàsiques dels infants, com ara l’alimentació, la higiene i l’atenció fora de l’horari escolar. Totes les seves activitats es basen en el respecte absolut a la diversitat cultural i confessional, i la pràctica de la discriminació positiva, per arribar a la igualtat d’oportunitats.Des que va iniciar la seva activitat el 1979, la Fundació Gavina ha assolit reptes tan importants com destinar més de 20.000 euros a beques d’estudi, invertir més de 17.000 hores al voluntariat, oferir prop de 500 estades de colònies i aconseguir que el 87% dels i les joves Gavines cursin estudis postobligatoris.La Núria Sande, àvia del Leonard Gramona, va començar a col·laborar amb la fundació des dels seus inicis, a la dècada de 1970, de manera molt discreta. En faltar la Núria la família va ser conscient d’aquesta relació i va voler-la mantenir. Des de llavors, Gramona ha donat suport a diverses iniciatives per cooperar amb la tasca de la Fundació Joan Salvador Gavina.