«Camins de vi», itineraris circulars al voltant dels cellers del Bages

Dates de les activitats proposades de Camins de vi. Cal la inscripció a través de

· Oller del Mas amb Coach Bravo Running (4 de febrer)

· Fargas-Fargas amb UTOPEAK (5 de febrer)

· Mas de Sant Iscle amb Cube (4 de març)

· Artés amb Som Terra Som Salut (9 d'abril)

· Collbaix amb l'Equip Collbaix Celler el Molí (15 d'abril)

· Mas de Sant Iscle amb Escola de Trail Laia Diez (24 d'abril)

· Collbaix amb Escola de Trail Laia Diez (4 de maig)

Recentment s’ha presentat al, la iniciativa Camins de Vi de la Ruta del Vi DO Pla de Bages, una iniciativa que uneix esport i territori. Una manera saludable d’apropar el patrimoni vitivinícola als apassionats de l’esport i el running i acabar compartint una copa de vi al celler.Es tracta de 5 itineraris amb punt d’inici i final a cellers on es pot degustar el vi a copes. Tots els itineraris passen per camins i corriols entre paisatges de vinya i elements singulars de pedra seca. Aquests es poden fer per lliure i seguir des de Wikiloc, googlemaps i també guardant la marca personal a Strava.Els recorreguts surten des de 5 cellers () i van des dels 6 als 13 quilometres amb diferents nivells de dificultat i desnivell.Camins de vi compta amb la col·laboració de diferents equips que fan trail running a la comarca. A través d’ells es donaràn a conèixer les rutes i oferiran l’activitat oberta a tothom qui vulgui fer-la en dates que van des d’ara fins al juny del 2023. Els equips que hi participen són: Consell Esportiu del Bages, Coach Bravo Running, Equip Collbaix, CUBE, Innat, Escola de Trail Laia Diez, Som Terra Som Salut, Esports Sagi, Utopeak i Terra i vi.Per tal d’incentivar les rutes, qui faci tots els itineraris de Camins de vi i ho acrediti amb la targeta segellada que trobaran a tots els 5 cellers, serà obsequiat amb una copa de vi al darrer winebar.Per tal de donar a conèixer i senyalitzar la ruta s’ha treballat amb agents locals de la comarca, així doncs, s’han fet uns flyers amb la tipografia de Art Rural Locigronet, disseny de Porta Disseny, plantilla de Creatius i confecció dels senyals en fusta reciclada per part del servei prelaboral d’AMPANS.