Lady Gaga dona vida a un escumós rosat de 450 euros l'ampolla

No és la primera vegada que Lady Gaga y Dom Pérignon col·laboren i creen un xampany. Ho van fer l'any passat amb l'edició limitada Dom Pérignon Vintage 2010 i Rosé Vintage 2006, amb estoigs exclusius dissenyats i signats per l'artista.La marca francesa i l'artista tornen a col·laborar creant el, amb un disseny d'edició limitada, amb un estoig metàl·lic de forma desestructurada, tant atrevit com provocador que aprofita el vermell de la varietat del xampany, la Pinot Noir.Al tast destaca per les notes de gerds i de violetes i algunes notes herbàcies. En boca té una base àcida representativa de l'anyada, amb un final persistent de flors (peònies) i un punt especiat de pebre blanc de la seva criança.val450 euros, està disponible a El Club del Gourmet online , i a botigues especialitzades.