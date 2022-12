Miquel Hudin, escriptor californià, publica els millors 12 vins catalans del 2022

és un periodista i escriptor originari de Califòrnia, establert a Catalunya. Va començar la seva carrera vitivinícola a la vall de Napa que va portar a la fundació de la sèrie de llibres de vins. Va rebre el premi, va guanyar el premi del Millor Escriptor de Begudes de 2017 pels Premis Fortnum & Mason i va rebre el Premi Geoffrey Roberts 2016.Després de tastar més de 700 vins, aquesta és la seva llista , mostrant la diversitat vinícola de Catalunya, amb estils i preus per a tots els gustos i butxaques. Enguany, els preus van des dels 11 € fins als 73 €, amb un preu mitjà de 29 €. Us mostrem els vins premiats per Miquel Hudin, amb les seves descripcions.Aquest va ser un dels primers vins que va tastar. Malvasia de Sitges elaborada amb mínima intervenció. Un dels favorits de Hudin elaborats per Pepe Raventós.Un vi excel·lent que sempre mostra territori, collita i el poble d'on prové -Vi de Vila-.Descriu aquesta anyada com una de les millors elaborada fins a avui.Tot i que la gent no veu el Penedès com una regió de vins negres, tenen fins i tot varietats tradicionals com aquesta sumoll. Hudin es va impressionar amb aquest vi, del que diu que "puja el llistó" dels sumolls catalans.Per Hudin, tots els vins negres de la zona nord del Montsant són excel·lents, però aquest Esporreres, un vi 100% garnatxa, és senzillament "delicat i encantador".Esther Nin ha tret de dubte Miquel Hudin amb aquesta carinyena blanca. Diu d'ell que "és un bon vi i mostra un camí a seguir amb la varietat que ningú fins ara sembla que havia seguit".El projecte de vins tranquils de Recaredo, pel tastador, es cada vegada més excel·lent. Aquest Xarel·lo 2019 demostra el bon rendiment de la varietat quan s'elabora bé. En destaca també el seu preu.Igual que el Sumoll al Penedès, el Trepat era una varietat amb poca fama. Això ha anat canviant gràcies a la feina de gent com en Ricard Rofes (del celler Scala Dei). Té una gran profunditat i continua creixent cada cop que el tasta. Demostra que el Trepat no s'ha de considerar simplement un raïm per fer cupatges amb el Cava.Un excel·lent vi d'un celler molt nou del Priorat. Un cupatge de Carinyena i Garnatxa que demostra que el celler entén les seves vinyes a la perfecció.Representa a la perfecció l'essència del Montsant. Per Hudin es tracta d'una anyada realment "estel·lar". També en destaca el seu "més que raonable" preu.Projecte de la Marta Pedra que, com la Font Voltada, també mostra l'expressivitat de la varietat Trepat, però amb un perfil més jove i immediat. Per Hudin mostra la versatilitat d'aquest raïm a la Conca de Barberà.Una Malvasia de Sitges que pel tastador té un perfil més clàssic que la de Pepe Raventós. Pels que volen saber què pot donar aquesta varietat en el seu estat més pur.Hudin comenta que sovint posa vins del celler Mas Martinet a les seves llistes. Comenta que marquen molt bé cada verema. Aquest 2019, per exemple, una anyada més calenta, però sense disparar l'alcohol (13,5%). Si aquesta ampolla supera el vostre pressupost, diu, recomana el Bru 2019, un vi molt diferent, però que reflecteix el caràcter del celler i la verema, a un preu molt més assequible.