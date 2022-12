Més de 250 professionals a la festa de 'La Guia' a Tarragona

La 1a Festa dels Millors Vins de La Guia de Vins de Catalunya celebrada al Tinglado del Port de Tarragona, ha congregat a més 250 professionals del sector en la que ha estat la primera vegada que La Guia surt de Barcelona per presentar els vins millor valorats de l’edició d’enguany, és a dir, aquells que han aconseguit puntuacions per sobre del 9,5 punts.



Els assistents han tingut l’oportunitat de tastar els vins dels 34 cellers que s’han donat cita al Port de Tarragona donant a conèixer vins d’arreu de Catalunya, i de totes des Denominacions d’Origen. Entre ells, l’alcalde de Tarragona i president del Patronat Municipal de Turisme, Pau Ricomà, que ha celebrat la iniciativa per ajudar a posicionar la ciutat en el mapa de l’enologia i l’enoturisme.



“Venir a Tarragona era una assignatura pendent, al cap i a la fi és la província amb més Denominacions d’Origen. Creiem que, precisament, en una ciutat amb aquesta història vitivinícola, hi falten activitats al voltant del vi, per tant és un primer pas per consolidar una jornada que esperem es pugui repetir”, ha dit la Silvia Naranjo, codirectora de La Guia de Vins de Catalunya.



Per a aquesta primera edició a Tarragona, La Guia de Vins de Catalunya ha comptat amb el suport del Patronat Municipal de Turisme de Tarragona, del Port de Tarragona i del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona.