2 nous vins assoleixen el màxim reconeixement per un vi català

En total, 14 vins de 6 Denominacions d’Origen compten amb aquest reconeixement, la màxima distinció que pot aconseguir un vi català, que premia el compromís sostingut dels cellers amb la seva terra.

Quins són els requisits per ser Vins de Finca Qualificada?

Laa través del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i l’INCAVI, ha concedit als vins(DO Empordà), i(DO Penedès), la distinció de, el màxim reconeixement que pot aconseguir un vi català, una garantia del treball continuat a la vinya i de l’esforç, la constància i l’exigència dels cellers que l’assoleixen.La distinció desuposa que, per primera vegada, lacomptarà amb un representant en aquest grup de vins insígnia. Per la seva banda, A(La Scala, Le Havre, Vinya Gigi i Vinya Palau) que ja disposen de la distinció com a representants de la DO Penedès.Els responsables d’aquests dos cellers han rebut el diploma de mans de la consellera d’Acció Climàtica, Alimentació i Acció Rural,, i de la directora de l’INCAVI,, en un acte que ha tingut lloc al Palau de Pedralbes de Barcelona, i en el qual també s’ha fet entrega dels diplomes als altres 12 vins que ja comptaven amb aquesta distinció.En el seu parlament, la consellera Teresa Jordà ha apuntat que “els Vins de Finca Qualificada són un element essencial per a l’augment de la notorietat, prestigi, i estructuració dels segments més consolidats del conjunt del vi català. També són una aposta decidida per tal de reforçar la nostra estratègia per millorar el posicionament de tots els vins catalans”.Per la seva banda, Alba Balcells ha volgut destacar que “actualment Catalunya produeix els millors vins de la seva història. El projecte de Vins de Finca Qualificada vol ser un motor per augmentar el prestigi i la visibilitat del sector en el seu conjunt, per això, el nostre objectiu de cara al 2025 és que tot el territori hi estigui representat”.Per altra banda, Balcells ha anunciat que de cara al 2023 el projecte d’impuls dels Vins de Finca Qualificada preveu quatre grans tastos internacionals amb prescriptors, concretament a Bordeus, Madrid i dos a Barcelona, un dels quals en el marc de la Barcelona Wine Week.D’aquesta manera, Catalunya compta amb 14 Vins de Finca Qualificada de 6 DO diferents. Concretament, 4 vins de la DOQ Priorat (Clos Mogador; Mas de la Rosa; Clos Fontà i Coma Blanca); 5 vins de la DO Penedès (La Scala; Le Havre; Vinya Gigi; Vinya Palau i Avi Ton); 2 vins de Pla de Bages (3.9 i Arnau Oller); 1 vi de la DO Montsant (Teixar); 1 vi de la DO Terra Alta (Mas Edetària Selecció); i 1 vi de la DO Empordà (V d’O2).Els Vins de Finca Qualificada compleixen, entre d’altres, amb aquestsd’excel·lència i d’arrelament i compromís amb el territori:1.en el registre de la Denominació d’Origen, un rendiment de producció en vinya un 15% inferior a l’establert per la DO i una nota superior del comitè de tast.2. El propietari de les vinyes ha de coincidir amb el del celler, i l'elaboració del vi s’ha de fer en un celler situat a la mateixa finca o propera.​3. El vi es produeix en un entorn específic, amb les seves pròpies característiques edàfiques i microclimàtiques.4. El celler compta amb unai qualitat en el mercat per un període de 10 anys o més.​5. S’estableix una traçabilitat específica integral des de la producció a la comercialització.