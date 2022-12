Lluc Crusellas repeteix a Vic l'obra que el va coronar com el millor xocolater del món

Expectació a El Carme Pastisseria de Vic, on es pot veure la reproducció de l'elefant de xocolata de Lluc Crusellas. Foto: I.G

El millor mestre xocolater del món ha tornat a construir l'elefant de xocolata amb el qual es va presentar, i va guanyar, els World Chocolate Masters 2022 a París (França). Aquesta vegada ho ha fet a Vic, a El Carme Pastisseria . El muntatge s'ha fet durant la nit d'aquest divendres i els curiosos que passejaven per la capital d'Osona han pogut gaudir, des de l'exterior de la botiga situada en un dels carrers més cèntrics de la ciutat, de la construcció d'aquesta meravella.Crusellas ha explicat aque, a la capital francesa, el temps de muntatge de l'escultura va ser "d'unes tres hores", i que en aquesta ocasió, "hem tardat al voltant de dues". També ha detallat que "quan vam començar a fer el muntatge ahir a la nit, hi havia molta expectació a fora la botiga" i ha declarat que, la peça -feta íntegrament de xocolata-a la pastisseria de Vic. A més a més, Crusellas ha revelat que la temperatura òptima per a la seva conservació és "d'uns 20 graus" i que si res no falla i el poden desmuntar sencer,Aquests dies la ciutat acull una nova edició del Mercat Medieval de Vic, i el jove de Santa Eulàlia de Riuprimer ha volgut obsequiar els visitants amb una rèplica de l'escultura de l'elefant de xocolata que el va coronar com el millor del món en l'especialitat. Així,elno para de créixer i mentre hem conversat amb ell, desenes de persones han entrat a la pastisseria per felicitar-lo. El mestre xocolater també ha detallat que, sobretot "els tres últims dissabtes", i ha destacat que tots els productes fets de xocolata "volen".El cap de pastisseria deté clar que no es vol aturar i està aprofitant al màxim el premi. Ara fa uns dies, va presentar el seu primer llibre Xocolata. Postres d'autor al teu abast , de l'editorial Efadós . Sobre això, Crusellas ha explicat que, amb només una setmana, ja, "amb uns 2.400 llibres venuts", i ha pogut confirmar que una de les distribuïdores "ja no té exemplars". Els dos pròxims projectes del mestre són la Titan Desert i consolidar la seva marca de xocolates: "Volem fer créixer Eukarya, treure productes nous, el 2023 ha de ser l'any", ha conclòs, esperançat, el català.