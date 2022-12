El projecte solidari de vins Ilusión+ manté la memòria de Pau Torres

Gina Córdova: "El consumidor que no és expert compra per qualitat, preu, denominació d’origen... Els vins especials els busquen els amants del vi"

“És un projecte emprenedor, que parla del vi, de la vida del vi, de la vida de les persones, que té a dins d’un ampolla molts missatges que tenen a veure amb la creativitat, la consciència, l’idealisme, la perseverança, el sobreesforç, l’exigència”. Són paraules del sommelier(Celler de Can Roca) a la presentació d’, el projecte solidari dels sommeliers, l’any 2015.El van crear per elaborar vins d’alta qualitat amb responsabilitat social i per recaptar fons i ajudar famílies, projectes socials i invertir en la investigació de malalties neurodegeneratives com la que li van diagnosticar al Pau el 2013 i que el va obligar a aparcar la seva feina anterior d’enginyer de telecomunicacions. Va morir el 14 de juliol passat, gairebé 10 anys després que li diagnostiquessin una Esclerosi Lateral Amiotròfica, l’ELA. En tot aquest temps de malaltia, mai no va deixar d’atendre i de fer d’altaveu entusiasta del projecte solidari ni tampoc de beure vi amb el grup de sommeliers amb qui es va formar. La seva companya, Gina Córdova, anuncia que mantindrà el batec d’Ilusión+, mentre acaba els exàmens per obtenir el diploma WSET i busca ampliar horitzons professionals en el món del vi.“Quan obres una ampolla d’Ilusión+ saps que ajudes a algú”, comentava el sommelierqui també va fer d’ambaixador del projecte quan es va presentar a ESADE, després que Pau Torres i Gina Córdova haguessin estat alumnes de l’aula d’emprenedors amb discapacitat de la Fundación Preven al programa “Aprendre i Emprendre”. “Quan beus Ilusión+, brindes per la creativitat, l’emprenedoria i la il·lusió en una societat que necessita més ser que tenir”, afegia Josep Roca.Durant 9 anys el projecte ha anat creixent i actualment té un total deque porten el nom dels 4 integrants de la família:. “Vull explorar nous projectes en el món del vi però tinc clar que aquest no l’abandonaré, sinó al contrari. Ara ja ho tenim tot muntat i per la mà, està sistematitzat i ens funciona. Hi ha una clientela molt fidel que en èpoques com la de Nadal encara s’interessa més pels vins i també tenim activitats definides com la MusiCata Solidària que m’agradaria continuar. Sempre és un bon moment per fer gestos solidaris, però per aquestes dates encara més i per això he volgut fer un missatge a tots els amics per dir que som aquí, per seguir ajudant a les fundacions que treballen per les malalties degeneratives en adults i infants, com són la Fundació Esclerosi Múltiple, la Miquel Valls, la Fundació Noelia i la Fundación Luzon”, explica Gina Córdova.“Cal acceptar la mort i mirar endavant. Ens vam poder preparar els quatre per al comiat d’en Pau. Ens vam dir totes aquelles coses que sentíem. Va marxar tranquil envoltat de família i amics. I malgrat les dificultats respiratòries – des de 2020 havia de portar mascareta d’elefant sencera -, va poder gaudir fins al final de la seva passió pel vi”, explica Gina Córdova. De fet, l’afició -que després va passar a ser ofici- la van cultivar junts. Es van formar i van donar forma a un projecte solidari d’una manera entusiasta i sempre positiva, la que els ha portat fins avui. Recorda com els va canviar la vida amb el diagnòstic del Pau i des d’aleshores la idea va ser sempre transmetre positivitat i donar a conèixer malalties poc comunes a través de la venda de vi.“Falta molta investigació encara per a l’ELA i calen moltes ajudes, no només per als pacients que també i principalment, sinó també per a les famílies, de manera que té tot el sentit del món mantenir actiu el nostre projecte”, explica Córdova. “En vam parlar amb en Pau, de què fer quan ell ja no hi fos, i ell em va dir que la decisió era tota meva, que fos lliure i que ho valorés pel meu compte. Però sempre he tingut clar que ho havia de continuar. Mentrestant pugui ajudar, ho seguiré fent”, afegeix.Els vins d’Ilusión+ es venen a través del web corporatiu on hi ha una botiga online que permet seleccionar packs o individualment les 9 referències de vi: 3 negres, 3 blancs, 1 rosat i 2 caves brut reserva. Per cada ampolla venuda, es destinen entre 1 o 2 euros a un projecte social i és el el comprador qui decideix la causa que finança amb la seva compra.Cada vi s’elabora en un celler diferent i no només de Catalunya: Viladellops, Mas de l’Abundància, La Conreria d’Escaladei, la Facultat d’Enologia de la URV, Cellers Ochoa (Navarra) i Comte de Valicourt a Sant Sadurní d’Anoia. “Hem crescut a poc a poc, però el projecte té solidesa i consistència. No tenim ventes massives, però els clients que ens coneixen sempre repeteixen i n’anem sumant de nous. Més enllà de la qualitat del vi, que és la base del projecte perquè hi ha cellers competents i excel·lents al darrere i ho fan amb el cor, el client el que reconeix i valora també és el projecte social, la causa, i tot el que significa donar un cop de mà als malalts d’ELA. Això ens fa sentir molt segurs, perquè hi ha persones molt compromeses i solidàries”, comenta Gina Córdova.Quancomença a caminar no hi havia tants projectes solidaris vinculats amb el vi com avui. Gina Córdova reflexiona: “Gracies a Déu n’hi ha molts més, però no els hem vist mai com a competència. Tots sumen. Al principi era difícil que el consumidor ho valorés, estranyava, no estàvem acostumats a comprar amb la finalitat d’ajudar a un tercer. Vam incidir molt en fer visibles els projectes socials que hi havia al darrere perquè el client els conegués i acceptés”.El seus clients no tenen un patró definit però sí que són persones altruistes que busquen projectes de producció de vi petits i amb sentit. Que a la qualitat del vi hi puguin sumar un relat i un discurs solidari. No obstant, Gina Córdova creu que encara som lluny de consumir pel valor social o ambiental d’un producte: “Falta culturitzar molt més. El consumidor que no és expert compra per qualitat, preu, denominació d’origen... Els vins especials els busquen els amants del vi. Crec que ens fa falta més divulgació als sommeliers, per donar a conèixer les històries que amaga cada ampolla vi”.Ilusión+ enceta una nova etapa però l’essència és la mateixa. En els propers mesos s’aniran introduint petits canvis per rellançar el projecte enològic i entre els aspectes nous que Gina Córdova pensa a introduir hi ha el canvi de les contraetiquetes. Fins ara explicaven com cada membre de la família s’enfrontava o vivia la malaltia del Pau. “Potser a partir d’ara hauríem d’explicar el valor que ha tingut el projecte quan ell hi era i què significa ara que no hi és. Buscarem les paraules exactes que simbolitzin el tancament d’una etapa i l’inici d’una altra”, avança Córdova. Sigui com sigui, el seu és un projecte de valor segur, ple de lluita, de resistència i de coratge. De positivisme i de record i està disposada a seguir removent consciències a través de l’elaboració de grans vins.