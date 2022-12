Aliments i congelador: Quan es poden recongelar els aliments?

Sovint ens veiem obligats a congelar aliments per allargar-los la vida. Fer-ho no és dolent, però cal anar alerta amb el mètode, ja que no sempre ho fem de la forma més adequada. És per això que l'especialista en nutrició clínica Blanca García fa èmfasi en la importància de congelar bé els aliments.



La nutricionista destaca, en primer lloc, que cal tenir clar que congelar un aliment no és sinònim de destruir completament els microorganismes que pugui contenir. De fet, quan l'aliment en qüestió torni al seu estat natural, després de descongelar-se, els microorganismes es tornaran a multiplicar.



Amb tot, congelar els productes només alenteix el desenvolupament dels microorganismes. Així, García adverteix que no s'ha de congelar diverses vegades un mateix aliment, ja que els processos de descongelació i recongelació afavoreixen el creixement de microorganismes. També l'Agència Espanyola de Seguretat Alimentària i Nutrició (AESAN) es pronuncia sobre aquest detall: només es poden recongelar els productes que s'han cuinat a més de 70 graus prèviament.



D'altra banda, és molt important tenir en compte quan es congelen els productes. Cal fer-ho tan aviat sigui possible i, si és recentment després de la compra, millor. "Si es deixen dies a la nevera abans de congelar-se, els microorganismes proliferaran", explica. També és necessari deixar refredar els productes abans de posar-los al congelador, ja que l'escalfor pot provocar risc de seguretat alimentària a la resta de coses de l'electrodomèstic.



Quants mesos puc tenir-ho al congelador?

El menjar ja cuinat es pot mantenir fins a tres mesos al congelador sense que perdi propietats. De fet, si s'allarga una mica més aquest termini no hi ha problema, simplement els productes hauran perdut algunes de les seves propietats, però no serà tòxic.



En el cas dels productes comprats ja congelats, aquesta conservació és més llarga, tot i que depèn del tipus de producte que sigui. En el cas del peix, es pot mantenir al congelador fins als 6 mesos -3 en el cas del blau-, però el pa cal consumir-lo abans de complir tres mesos des de la congelació. La fruita i la verdura, en canvi, poden aguantar fins a un any.