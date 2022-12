Aquest és el millor Cava de l'Estat segons la crítica i val 120 euros

Nota de tast - Guia Peñín 2023

ha elegit per segon any consecutiu l'com a millor Cava de la denominació d'origen. En aquesta edició, les dues anyades del vi de col·lecció de la Família Pujol-Busquets, la 2010 i la 2012, encapçalen les puntuacions de cava. Segueixen al podi (95+) dos caves més del celler:. Una fita que reforça l'aposta del celler pel cava d'alta gamma i consolida el seu lideratge entre els grans vins.L'anyada 2012, que surt al mercat aquesta mateixa setmana, ha estat presentada avui en exclusiva a la Sala de Cates del Saló Peñín dels Millors Vins d'Espanya. La sommelier i periodistava conduir el seminari DO Cava: la nova era d'excel·lència cap a la sostenibilitat, un tast amb set referències de la denominació d'origen.Alta Alella 10 és un cava amb "ànima de gran vi", una personalitat pròpia i que destaca per la seva enorme frescor, sense perdre elegància i complexitat. Una frescor que perdura després de 10 anys d'espera i constància, i que segonsés la suma de diversos components: “la llarga criança, les característiques pròpies del raïm, el terra de Sauló on creixen les vinyes i la climatologia singular del territori Serra de Mar".L'objectiu, explica, és "fugir de l'estandardització i crear tendència en apropar-nos a l'estil dels grans vins del món, en una direcció diferent del que s'acostuma a fer al món del cava". Seguint aquest camí, neix l'Alta Alella 10: cava de col·lecció, ecològic i d'anyada, que posa en valor la rellevància especial que pren el pas del temps en l'elaboració de grans vins. Les llargues criances són, segons la família, "les que despullen un vi, les que defineixen un territori, les que radiografien un moment determinat en un espai de temps concret".Color: daurat brillant. Aroma: caramel torrat, pastisseria, flors pansides, mares fines, fruita gebrada. Boca: saborós, gras, fi amargor, elegant, bombolla fina.Preu recomanat Alta Alella 10 Gran Reserva 2012: 120€ (75cl.)