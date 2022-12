La Festa del Vi Novell de Barcelona torna dissabte després de dos anys

Barcelona tornarà a tenir Festa del Vi Novell després de dos anys sense poder celebrar-la per culpa de la pandèmia. Aquest dissabte, els jardins del Palau Robert seran l’escenari de la celebració de l’arribada dels primers vins de l’anyada. La festa, que compta amb el suport de l’Institut Català de la Vinya i el Vi, obrirà portes a les 11 del matí i s’allargarà fins a les 8 del vespre. Hi seran presents els 13 cellers catalans que aquest any han fet vi novell i que pertanyen a 7 denominacions d’origen diferents. I els acompanyaran 3 cellers de Mallorca, també elaboradors de vi novell, que s’han volgut sumar a la festa. Per primera vegada, Catalunya i Mallorca faran promoció conjunta del vi novell, un producte molt tradicional als dos territoris i que els cellers treballen per donar a conèixer i posar en valor.



L’entrada a la festa és lliure i els tiquets per tastar els vins tindran un preu d’1,5 € el tast o bé 10 € el pack de 8 tastos. Per acompanyar els vins, hi haurà formatges i embotits catalans. A les 12 del migdia hi haurà una petita representació teatral a càrrec d’(H)istrionis Teatre sobre l’origen i tradició del vi novell, que oferirà un context històric i també explicarà les característiques d’aquest vi. I a les 4 de la tarda tothom qui ho vulgui podrà posar a prova els seus coneixements del vi novell amb el Trivial del Novell. També hi serà present la Wine Truck que ha portat el vi novell per una desena de poblacions catalanes des de l’11 de novembre fins ara.



El novell, el primer vi de l’any

El vi novell és el primer vi que surt al mercat fet amb el raïm collit en l’última verema. Per tant, és el primer vi de l’any i la seva arribada se celebra amb molta alegria. A diferència d’altres vins joves, que surten més endavant, s’embotella i es consumeix sense haver reposat, el que li dona una frescor i unes característiques molt especials. Es tracta d’un vi de temporada que ara mateix, i fins a finals d’hivern, es troba en el seu moment òptim de consum.