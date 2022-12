Retiren del mercat unes tauletes de xocolata venudes a Catalunya per contenir un al·lergen no notificat

L'ha llençat una advertència aquest dimecres per les persones al·lèrgiques a les ametlles. S'ha detectat aquest fruit sec en el producte "", en les seves presentacions de 125 grams i 300 grams, tot i que no es notifica en l'etiquetatge. Per això, s'ha retirat del mercat. Aquesta tauleta es produeix a Espanya i es comercialitza a Catalunya.No es tracta del producte final, sinó que és venuda per diferents empreses arreu de l'Estat. A Catalunya, s'ha comercialitzat per l'empresa. Principalment, a la localitat de, a prop de Vic. La seva ingesta, però, no comporta cap mena de risc per a la resta de la població, que no ha de modificar els seus hàbits de consum si no presenta l'al·lèrgia.A través del, l'AESAN ha tingut coneixement d'una notificació d'alerta traslladada per les autoritats sanitàries de l'Aragó, pel qual recomana no consumir el producte si es pateix aquesta al·lèrgia, tot i que s'hagi obtingut temps enrere. A hores d'ara, s'està tramitant la seva retirada del mercat.

Llista de productes afectats per l'alerta de l'AESAN by edicio naciodigital on Scribd