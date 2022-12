Un bar històric de Barcelona tanca per culpa d'un fons voltor i escriu un emotiu comiat

Anit, mentre la resta de la família replegava la cuina per darrera vegada, l'Anna va agafar un retolador i va escriure un text preciós sobre la façana del local. L'Anna és filla del Carles i neta del Siscu i l'Antònia, els fundadors del Jofama. pic.twitter.com/3IyopCR10H — Eugeni Madueño (@EugeniMadu) December 4, 2022

Aquest dissabte 3 de desembre, l'emblemàtic barde la Dreta de l'Eixample de Barcelona ha abaixat la persiana de manera definitiva. I ho fa "de forma forçada", com explica l', l'actual responsable del local, després que unhagi comprat tot l'edifici per convertir-lo enL'Anna és laque regentava el bar després de 70 anys d'existència. En una nota manuscrita a la façana de l'antic Jofama, diu que els seus avis Siscu i Antònia, i també el seu pare, en Carles, han dedicat tota la vida al bar, amb "molta suor i molt sacrifici" però també "amb una enorme satisfacció de mirar el menjador ple de bona gent gaudint dels aliments que has cuinat amb tant d'orgull". "On hi havia famílies i vida, ara tan sols hi ha apartaments de lloguer turístic", lamenta l'Anna.