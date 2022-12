Per primera vegada la festa del vi català de «La Guia» aterra a Tarragona

Primer Showroom del vi català a Tarragona



Cellers Participants



Abadal

Alsina & Sardà

Cellers Avgvstvs Forvm

Celler El Masroig

Celler Mariol

Celler Pere Brincs

Costers del Priorat

Estones Vins

Herència Altés

Jordi Miró

Vinícola del Priorat

Josep Foraster

Lagravera

Maria Rigol Ordi

Mas Bertran

Parès Baltà

Celler Rialla

Celler Ronadelles

Vins El Cep

Celler Cooperatiu d’Espolla

Petxina Vins

Vins i Olis Rosendo

Vinyes del Tiet Pere

Vinyes d’en Gabriel

Vinyes Domènech

Celler Cooperatiu de Gandesa

Orto Vins

Can Suriol del Castell

Vins del Tros

Joan Bada

Vins de Vinyes úniques

Celler Pallarades

Bellcros

Celler Montpicolis



, que va sortir al mercat el passat octubre, es desplaça a Tarragona per primera vegada per mostrar els vins més ben puntuats d'aquesta edició a la ciutat de la Costa Daurada.'La Guia', que aquest 2022 ha complert 15 anys de singladura, va presentar-se a Barcelonareprenent l’èxit d'assistència d’edicions anteriors a la pandèmia. Més de 1.000 professionals (restauradors, distribuïdors, sommeliers i periodistes) van assistir al showroom anual que va organitzar la publicació a la Sala Àgora de l’Aquest any, 'La Guia' ha presentat una novetat important, i és que l’equip de tastadors s'ha ampliat. Fins ara era compost per lai en, directors de la Guia, i en aquesta edició s’han afegit al tast el sommelier Fran Ortiz, Victòria Ibánez Morilla, vicepresidenta de Barcelona Associació Catalana de Sommeliers, Sergi Sevé, distribuïdor de vi català i Cristina Martínez, empresària d’hostaleria.. Un matí de trobada i xerrada per a professionals que se celebrarà el proper 12 de desembre d'11 a 20 h, al Port de Tarragona.Un showroom que vol apropar els millors vins catalans d'aquest any a la restauració i a la distribució de la província de Tarragona. Els visitants tindran l’oportunitat única de tastar i gaudir dels vins protagonistes d’aquest 2023 de la mà dels seus creadors.: 12 de desembre: D'11 a 20 h: Tinglado número 1 del Port de Tarragona (Moll de la Costa)Des dels seus orígens, l’any 2008, fins a l’actualitat,ha anat consolidant-se com a una eina imprescindible per a valorar l’evolució dels vins catalans. No només ha agafat impuls la guia pròpiament sinó també les festes de presentacions anuals, que esdevenen any rere any els actes més representatius del sector del vi a Catalunya i punt de trobada imprescindible pels professionals del sector, tant pels sommeliers, prescriptors, restauració i premsa, com pels elaboradors i cellers. Així ho demostren les xifres d’assistència de les darreres edicions, reunint més de 1.000 professionals edició rere edició.