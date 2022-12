Crítiques pel dineral que val el menú de Cap d'Any al restaurant d'Alberto Chicote

ha rebut una allau de crítiques a les xarxes socials després de presentar el menú de Cap d'Any que tindran els assistents del, el seu restaurant de Madrid que va obrir fa un any. Aquella mateixa nit, Chicote no dirigirà el negoci ni estarà darrera els fogons, sinó que tornarà a presentar les campanades d'Antena 3 per setena vegada ambEn una publicació al seu, on té 752.000 seguidors, ha compartit la imatge de la carta del menú, que consta de cinc aperitius de benvinguda, dos aperitius de taula, tres plats principals, dos postres, el raïm per les campanades i cinc tipus de vins. Tot plegat, per un cost deEl preu ha generat molt dede la publicació, on molts usuaris li retreuen l'elevat preu: "Quina poca vergonya", "Sembla mentida que en aquest país la gent no pugui pagar la llum i ens ofereixis aquest menú", "Es pot finançar a 12 mesos sense interessos?", "És la meitat d'un sou"... són només alguns exemples d'usuaris indignats.Tanmateix, també hi ha altres navegants que troben el preu adequat. El mateix Chicote també ha sortit al pas de les crítiques, i ha defensat l'import "" que serveix, com croquetes de pernil ibèric, sandwich de foie-gras, gambes blanques, caviar, angules o besuc, entre d'altres.