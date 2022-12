Sis grans vins «qualificats» de la DO Penedès que has de conèixer

Vi de Finca Qualificada

. Amb etiqueta d', un dels pintors més consolidats del Penedès, que ha pintat la vinya vella on neix aquest vi, la primera que van plantar Jean Leon., Jean Leon Vinya La Scala és un vi ecològic de cabernet sauvignon de producció limitada que s’elabora únicament aquells anys en què la collita és excepcional, com va ser la del 2016, un any sec en general, amb temperatures normals i un cicle vegetatiu fred. El vi ha envellit almenys 24 mesos en botes de roure francès, amb una posterior criança en ampolla d’un mínim de 3 anys.El resultat és un vi intens, fresc i elegant, que compta amb l’aval de la guia de vins Proensa 2023, que li ha atorgat 97 punts, i el crític internacional James Suckling, amb 94 punts.El trobareu al mercat a un preu aproximat de 42,50 €.Vi negre ecològic monovarietal amb el que el celler ha volgut retrobar la varietat(Carinyena), que des de sempre s’ha conreat al Penedès. Procedeix de dos úniques parcel·les situades a Guardiola de Font-rubí plantades l’any 1976. Qualificat per la DO com aDestaca per les aromes de fruites vermelles i negres madures tipus fruita de bosc, maduixa i cirera, amb notes terciàries derivades de la criança com torrefactes i especiats. Lleugera presència vegetal-balsàmica que li otorga un toc refrescant amb notes de resina de pi i eucaliptus.És un vi ple, amb estructura, però elegant i rodó, gens pesat, gentil i amable en el seu pas per boca. Ideal per acompanyar els plats més típics de la gastronomia del nostre país a base de carn, rostits o embotits. Trobareu l'anyada 2018 al mercat a un preu aproximat de 18,50 €.que prové d’unaamb un sòl extremadament pobre en matèria orgànica, amb un alt percentatge de pedra calcària i una alta presència de graves en profunditat.Verema manual, macera durant 17 dies amb les pells i fa la malolàctica en dipòsits i en botes de fusta. Criança en barriques noves de roure francès durant 12 mesos i posterior criança en ampolla fins a l’expedició del producte no inferior a un any.Aroma potent, molt elegant, amb notes balsàmiques, especiades i un concentrat de fruites negres, prunes i cireres. Notes de roure delicades. En boca, és elegant i carnós, ple d'expressió afruitada, amb tanins madurs i notes de torrat en fusta de cedre refrescades per notes balsàmiques. El trobareu a un preu aproximat de 26,75 €.ecològic elaborat ambprocedent de vinyes velles, que defineixen el seu caràcter i la seva tipicitat. Fermenta i es cria amb les seves mares en dipòsits d'acer inoxidable.Sense cap intervenció de fusta. Destaquen les notes lleugerament cremoses de lies fines i anisades de fonoll amb matisos de fruita blanca com la pera, molt característiques de la varietat. Subtil i elegant en nas, destaca també per les notes de bosc mediterrani. A la boca és ple i greixós, amb una bona expressió fruitosa i un final anisat. El podeu comprar per uns 8 € l'ampolla.blanc, sec i ecològic criat en dipòsits i elaborat a partir de raïms propis de la Finca Can Feixes de les varietats històriques de la Denominació d'Origen,. L'expressió més tradicional i singular dels grans vins blancs del Penedès.Verema manual i fermentació i criança en dipòsits d'acer inoxidable. Es cria durant 8 mesos sobre les pròpies líies en dipòsits d'acer inoxidable. Un cop embotellat, el vi ha madurat durant un mínim de 6 mesos en cava subterrània.Destaca per la fruita blanca i per les notes cítriques. Aromes balsàmiques de fonoll i notes herbàcies. En boca es nota el treball de lies. Molt cremós, untuós i llarg. Apareixen les notes cítriques, de fruita blanca i de mantega. El trobareu al mercat per uns 13 €.​Situada en ple massís del Garraf, algunes de les instal·lacions de Can Ràfols dels Caus daten del segle XVI, encara que la propietat és de la família Esteva des de la dècada de 1940.Elés un vi de la zona del, provinent de sòls calcaris i argilosos rics en fòssils marins. És fill d'unes vinyes velles de 60 anys de la varietat Xarel·lo, veremades a mà. Després d'una acurada verema manual del raïm es realitza una vinificació tradicional. Posteriorment Xarel·lo Pairal passa una criança de 12-14 mesos en bótes noves de castanyer.Aromes netes de fruita blanca i cítrica. Notes de flors blanques i minerals. Té una entrada potent i envoltant. De pas sedós i untuós amb intenses sensacions de fruita blanca i records minerals. Molt bona acidesa. Final llarg i balsàmic. El trobareu al mercat per uns 35 €.