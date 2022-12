6 dels millors vins segons «La Guia», tasta'ls el 21 de desembre

TAST DE 6 GRANS VINS GUANYADORS A LA GUIA DE VINS DE CATALUNYA Tasta 6 grans vins guanyadors de la Guia de Vins de Catalunya Dia: Dimecres 21 de desembre

Durada: 2 hores

Preu: 25 € (iva inclòs)

Horari: 19:00 h PER COMPRAR LES ENTRADES: AQUÍ Vins del tast: Turó d'en Mota 2008

Mas Llunes Blanc Esventat 2021

Hospital de Sitges Malvasia Dolça

Cooperativa Espolla La creu 2018

Alfredo Arribas Instabile Claret 2020

Scala Dei Masdéu 2017 On és Vins & Co? Carrer d'Aribau, 177, 08036 Barcelona

Vols tastar 6 dels millors vins catalans segons La Guia?

Et proposem fer un tast de limitadíssimes produccions, algunes d'elles esgotades, a la botiga Vins & Co, al carrer Aribau número 177 de Barcelona. De l'Empordà al Priorat passant pel Penedès i pel Garraf.

Et proposem fer un tast de limitadíssimes produccions, algunes d'elles esgotades, a la botiga Vins & Co, al carrer Aribau número 177 de Barcelona. De l'Empordà al Priorat passant pel Penedès i pel Garraf.

Els vins guanyadors de La Guia

Turó d'en Mota de Recaredo 2008​

CORPINNAT

Aquest Corpinnat representa l’elegància de la senzillesa: una única vinya, una sola varietat, una anyada i una producció limitada de tan sols 4.317 ampolles. Es tracta d’un vi escumós de parcel·la única i ceps vells plantats el 1940 sobre sòls particularment calcaris. Turó d’en Mota va marcar una fita històrica quan es va presentar per primer cop en societat: va convertir-se en el primer vi escumós parcel·lari i el primer monovarietal de xarel·lo del Penedès, així com el primer vi en explorar els límits d’una criança extrema.



Sense formar part de la col·lecció d’enoteques, 2008 surt al mercat amb una criança de més de 12 anys i mig de criança sobre lies. 2008 ha estat seleccionada com a Millor Vi Català, Millor Xarel·lo i Millor Vi Escumós per la Guia de Vins de Catalunya. Ha estat valorat també per la revista Robert Parker amb la puntuació més elevada atorgada fins al moment (97) a un vi escumós a tot l’Estat.

115€ pvp.



Alfredo Arribas VINS NUS, InStabile Claret 2020

Sense DO.

Alfredo Arribas inicia la seva singladura al Priorat el 2001, després d'adquirir la finca Clos del Portal, on centra d'inici la seva activitat. En paral·lel desenvolupa una tasca de recuperació d'un grapat de velles vinyes -la col·lecció Trossos- a la veïna D.O. Montsant. I la última incorporació, extrema, de vins d'alçada i naturals, ha estat la gamma dels Vins Nus.



Un “rosat/claret”, doncs reuneix garnatxa negra i blanca, collides i fermentades juntes. Una part del raïm és sagnat mentres la major part, sense desrapar, infusiona durant uns pocs dies en maceració intracel·lular i es premsa. Mínima intervenció i sense addició de sulfits. La criança, llarga, combina damajoanes i vells fudres. Complex, argilós i salí, és un rosat de guarda.

21€ pvp.



Mas Llunes Esventat Blanc 2021

DO Empordà

Esventat significa que ha sofert l’acció del vent, que està “tocat per la Tramuntana”. Garnatxa blanca 100% verema manualment, fermentació amb llevats indígenes de la pròpia vinya. Sotmès als mínims tractaments de clarificació i filtració abans d’embotellar-lo. Sense addició de sulfits en tot el procés d’elaboració.



Al tast trobareu codony, mandarina, confitura de taronja, avellana, orellana, etc.

11,50€ pvp.



Scala Dei Masdéu 2017

DOQ Priorat

Vi de parcel·la d'una de les vinyes més antigues de Scala Dei. S'elabora com es feia antigament. Garnatxa 100% situada a 800 metres d'altitud en sòls argilo-calcaris. Fermenta en un petit dipòsit de ciment. Sense llevats afegits, fa una crança de 15 mesos en dipòsits de ciment (60%) i en fudres de roure francès (40%). Un priorat fresc però profund i potent, amb notes de fruita negra i espècies.

85-90€ pvp.



Cooperativa d'Espolla Vins de Postal - La Creu 2018

DO Empordà

El Vins de Postal - La Creu prové d’una finca situada a la part alta d’Espolla, amb Carinyenes Negres del 1950 i un parell de feixes de Carinyena blanca. És una finca que porten els germans Jaume i Joan Calverol de Can Brusí d’Espolla i de la qual es van elaborar només 753 ampolles de Carinyena blanca de la verema del 2018.



És un blanc elaborat com a brisat de 2 dies, concretament 56 hores de maceració entre most i raïm aixafat i desrapat en fred, deixant que s’iniciés la fermentació, per, posteriorment, realitzar un sangrat i seguiment de la fermentació entre 18 i 20 ºC; criança amb mares en bótes velles de 5è ús amb bastonatges setmanals durant 6 mesos, embotellat i criança en ampolla durant 3 anys.

20€ pvp.



Hospital de Sitges Malvasia Dolça

DO Penedès

El



Verema manual, abans que comenci a fermentar s'apaga el most amb alcohol vínic (mistela). El dolç resultant té una criança oxidativa en bótes de castanyer durant un mínim de 6 anys. Ens trobem davant del vi més característic de Malvasia de Sitges, amb notes d'orellanes, mel, prunes i un pas per boca amb molt equilibri entre acidesa, sucre, alcohol i volum.

16€ pvp.

DO PenedèsEl Celler del Hospital de Sitges i la distribuidora dels vins del Massís del Garraf Fetén Wines ens presenten aquesta mistela elaborada 100% Malvasia de Sitges, amb el raïm de la vinya del Llegat Llopis a Aiguadolç, de vinyes de 65 anys plantada en sòls calcaris als peus del Massís del Garraf.Verema manual, abans que comenci a fermentar s'apaga el most amb alcohol vínic (mistela). El dolç resultant té una criança oxidativa en bótes de castanyer durant un mínim de 6 anys. Ens trobem davant del vi més característic de Malvasia de Sitges, amb notes d'orellanes, mel, prunes i un pas per boca amb molt equilibri entre acidesa, sucre, alcohol i volum.16€ pvp.