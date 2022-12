​Ou de reig i cansalada del coll amb Cuvée Especial de Rovellats

Ingredients:

– Ou de reig

– 250 gr cansalada del coll

– 1 ceba

– 1 pastanaga

– 1 branca api

– 3 grans pebre negre

– 2 grills all sec

– 1 fulla de llorer

– Brou de pollastre rostit

– 4 carcasses de pollastre netes

– 1 ceba de figueres

– 3 tomaquets de penjar

– 1 cabeça d’alls

– 1 cullerada de pebre negre en gra

– 1 porro

– Julivert

– 1 got vi ranci

– 1 got conyac

– Aigua coccio cansalda

– Mantega de avellanes i safra

– 200 gr mantega pomada

– 1 gr Safra del Montsec

– 35 gr avellanes picades

Preparació de la recepta d'ou de reig amb cansalada

El cuiner del restaurant, ens proposa un plat de festa laboriós, però no excessivament complex per maridar a la perfecció amb bombolles com les del Cuvée Selecció de Rovellats.– Pelar i netejar les verdures i tallar-les a bresa.– Col·locar-les en una olla amb la cansalada i els aromàtics, cobrir amb aigua i fer coure unes 2/3 hores a foc baix.– Colar i reservar la cansalada a la nevera.– Reservar el brou restant de la cocció de la cansalada.– En un bol posarem la mantega pomada i afegirem el safrà i les avellanes, amb l’ajuda d’unes varetes remenarem fins a aconseguir barrejar tots els ingredients, i rectificar de sal.– Reservar a la nevera.– Encendrem el forn a 180C.– Rostir en el forn les carcasses de pollastre, la ceba, els tomàquets, el pebre i la cabeça d’alls tallada per la meitat, fins que estigui tot ben caramel·litzat. Afegirem els gots de vi ranci i conyac i deixarem coure al forn fins a evaporar tot l’alcohol.– En una olla posarem el pollastre i la bresa ben concentrats i ho cobrirem amb l’aigua de cocció de la cansalada.– Deixarem coure unes 3 hores a foc baix.– Colar i reservar.– En un cassó reduirem fins a la meitat el brou de pollastre.– Netegem l’ou de reig de la pell blanca que tingui i de sorra.– El posem en una safata de forn, el salpebrem i l’amanim amb un raig d’oli verge extra.– El rostirem al forn durant uns 5/7 min, depenent de la mida.– Mentrestant, tallarem la cansalada a làmines ben fines.– La col·locarem a sobre l’ou de reig.– Afegirem una bona cullerada de mantega al brou de pollastre fins a aconseguir una salsa espessa ben lligada i brillant.– Al forn, acabarem de coure el bolet i la cansalada fins que aquesta agafi una mica de temperatura.– Al plat que més ens agradi, hi posarem el bolet amb la cansalada i salsejarem amb el suc de rostit.– Unes voltes de pebre negre acabades de moldre i un pessic de sal.– Important tenir pa a prop!Per maridar aquest plat necessitem un vi, en aquest cas un Cava, amb cert envelliment. Les diferents coccions a foc lent, juntament amb els ingredients (pollastre, cansalada, fruits secs…), ens demanen un Cava com el, un Macabeu (70%) i Xarel·lo (30%), amb 24 mesos de criança.La fruita fresca i l’acidesa ens netejaran la boca del greix de la cansalada del coll i de la salsa potent. La salsa amb mantega, safrà i avellanes ens anirà perfecte amb les notes cremoses -i també de mantega- del Cava.