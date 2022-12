“Celebrar la vida” amb Cordón Negro i els vins Selecció Especial de Freixenet

Assaboreix el moment, primera campanya d'Elyssia a la televisió

llança la seva campanya “Celebra la vida” per a aquest Nadal inspirada en l'alegria de celebrar els petits i grans moments, cosa que és molt important per als consumidors. En aquesta ocasió, l'espot publicitari està protagonitzat pel seu cava més icònic i universalacompanyat de la Col·lecció de'Selecció Especial', que compta amb la incorporació recent d’un vi negre.Amb una projecció internacional, l'anunci mostra moments quotidians de les persones i convida els consumidors a celebrar la vida juntament amb els seus familiars, amics i éssers estimats. La Costa Brava i Barcelona són els escenaris principals de l'espot, evocant l'estil de vida mediterrani essència de la marca i l'important paper del vi i el cava a la nostra gastronomia i a les nostres celebracions. Es tracta de la campanya global que la marca està difonent als seus principals mercats., afirma: “Freixenet fa més de 100 anys que treballa per estar a prop dels consumidors en moments de celebració; aquest any hem volgut destacar el nostre icònic Cordón Negro, que ha estat recentment premiat com a millor cava del món per The Champagne & Sparkling Wine World Championships, i la nostra Col·lecció de Vins Freixenet 'Selecció Especial', dos productes que representen el nostre ADN a la perfecció”.Per la seva part,a Espanya, afegeix: “estem molt orgullosos de ser la marca que des de fa dècades convida als consumidors a celebrar. Freixenet és una marca que, mitjançant la seva comunicació positiva i alegre, vol que les persones celebrem els moments quotidians i especials. La nostra comunicació vol convidar a celebrar, perquè sabem que un bon moment si el celebres és encara millor, i que quan celebrem som més feliços, per això: Freixenet Celebra la Vida!”La campanya ha estat dissenyada per Lovebite, l'agència creativa global de Freixenet, i produïda per Agosto. Denise Rubin i Kirsa Plewnia han estat les encarregades de liderar la direcció creativa del projecte, que estarà disponible des d'avui, 28 de novembre, fins al 6 de gener tant a mitjans convencionals i digitals, com a xarxes socials.En paral·lel, durant el mes de novembre, la gamma de caves, ha impulsat la seva campanya “Assaboreix el moment”, protagonitzada pels elegants cavesLa campanya està formada per tres spots diferents que mostren l'essència de la marca. Elyssia combina la senzillesa amb un toc de luxe per viure qualsevol moment com una celebració extraordinària i per compartir ocasions especials. La campanya s'ha emès durant tot el mes de novembre a canals televisius de l'àrea de Catalunya i el País Basc, encara que aquesta campanya també s'ha desplegat a mitjans digitals i xarxes socials a nivell nacional.En aquest cas, la campanya d'Elyssia també ha estat dissenyada per l'agència Lovebite, dirigida per Denise Rubin i Kirsa Plewnia de Lovebite, i produïda per 8AM Management & Production Agency.