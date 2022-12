Aquest és el «millor torró artesà de crema cremada de l’estat»

Toni Roig (pastisseria La Colmena)

, de la històrica pastisserias’ha proclamat guanyador del primer concurs ‘’, organitzat pel. Roig s’ha imposat sobre un total de 52 participants de tot l’Estat.La Colmena (Pl. de l'Àngel 12) és una de les pastisseries més antigues de Barcelona i acumula més d'un segle d'història. Es desconeix la data exacta de la seva fundació però se sap que el seu nom original va ser el de Ca l'Abella i que va començar sent una confiteria. El 1868, la família Costa va adquirir el negoci, que tindria diversos propietaris fins que el 1927 el van comprar els germans Josep i Francesc Roig. Toni Roig, besnét de Francesc, és qui s'encarrega en l'actualitat d'elaborar dolços tradicionals de la pastisseria catalana. Torrons, bombons i caramels artesanals son algunes de les seves especialitats.Els candidats han lliurat 4 tauletes de torró artesà de crema cremada (en format rectangular) elaborats en la seva totalitat amb ametlla, rovell d’ou, làctics (opcional), sucres i aromatitzants i cremats per una o diverses cares.Un jurat format per professionals de renom, com els pastissers Lluc Crusellas, Elies Miró i Alberto Díaz, ha fet la degustació i deliberació, valorant sabor, textura i aspecte. L’objectiu del concurs és incentivar i premiar les habilitats dels pastissers artesans, tot buscant el reconeixement a la qualitat de la pastisseria artesana del país. Després de l’èxit dels concursos per triar els millors croissants artesans de mantega i els millors panettones artesans de tot l’estat, el Gremi ha convocat aquest certamen per primer cop per trobar el millor torró artesà de crema cremada de tot l’estat.