Lo Petit Sommelier, el nou bar de vins de Falset

Falset, la capital del Priorat, compta amb una nova oferta gastronòmica de qualitat, Lo Petit Sommelier . Un bar de vins on hi ha representats tots els cellers de laLo Petit Sommelier disposa de més de 200 referències de les dues denominacions d'origen, amb vins molt representatius del territori com per exemple; lEix, Gran Clos, Les Brugueres, Empit, Les Sentius... i un llarg etcétera.L'oferta de vins és molt extensa, i moltes de les seves referències es poden tastar a copes, sense necessitat de comprar una ampolla. Un tret distintiu molt interessant per anar tastant tots els grans vins de la zona. Per maridar tots aquests vins, Lo Petit Sommelier té una oferta gastronòmica complerta on es poden compartir més de vint platets pensats com a mini maridatges.L'espai, amb una estètica acurada i un estil vanguardista, el podeu visitar de dijous a dilluns de 11.00h a 16.00h i de 19,30 a 22,30h. El local està situat al carrer Miquel Barceló 18 de Falset, podeu fer reserves al correu: reserves@lopetitsommelier.com