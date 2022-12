VI Premis Torres & Earth per distingir accions per l’emergència climàtica

ha celebrat avui dimecres, 30 de novembre, a, els, que reconeixen les accions encaminades a reduir les emissions de CO2 i també aquelles que ajuden a conscienciar sobre l’emergència climàtica. Els premis van néixer el 2017 per animar als proveïdors del celler a reduir les seves emissions de CO2, ja que representen el 90% de la seva empremta de carboni.Els VI Premis Torres & Earth, en la, han recaigut en el, per reduir un 9% les seves emissions en un any; el fabricant d’, per optimitzar el transport de palets, apostar per l’economia circular, promoure la reutilització d’ampolles de vi i millorar l’eficiència energètica dels seus forns; i en el proveïdor de transport, una empresa familiar de Granada, per la renovació constant del seu parc de camions amb vehicles més eficients.El premi al, representat pel seu alcalde Isidre Pineda i el regidor d’acció climàtica Jordi Martín, per impulsar la transició emergència mitjançant la iniciativa CEL de Caldes, una comunitat energètica local que ofereix tres modalitats en funció de la forma d’obtenció d’energia fotovoltaica i consumir-la. El seu objectiu és fomentar l’ús d’energies renovables per reduir les emissions de CO2 gràcies a la participació ciutadana, establir mecanismes de lluita contra la pobresa energètica i baixar la factura elèctrica dels ciutadans.El naturalista iha rebut elLa seva és una trajectòria llarga i fructífera vinculada a la divulgació en defensa del medi ambient i la cura del planeta. Considerat una de les persones més influents a l’Estat espanyol en matèria mediambiental, és autor de més de 30 llibres de divulgació i col·laborador en nombrosos mitjans de comunicació. Actualment participa en el programa radiofònic Julia en la onda d’Onda Cero i dirigeix l’àrea de medi ambient i sostenibilitat d’El Confidencial.Els Premis Torres & Earth els ha entregat Miguel A. Torres, president de Família Torres, que ha agraït als premiats els esforços i les iniciatives contra el canvi climàtic i ha fet una crida a l’acció. “Hem d’involucrar-nos en l’emergència climàtica i estar disposats a canviar coses: s’ha de deixar de dependre dels combustibles fòssils i”, ha comentatTot i les evidents conseqüències de l’emergència climàtica en la viticultura en forma de sequera, calamarsa, gelades tardanes o incendis cada vegada més freqüents, el president de Família Torres es mostra optimista: “Encara hi ha esperança”, ha declarat Miguel A. Torres.