Nova anyada de l'únic vi monovarietal de Chenin de l'Empordà

Laés una varietat gens freqüent a l’Empordà i, no obstant, ha estat una constant a. Des de que aquest celler va començar a treballar, va tenir clar que la varietat s’adaptava perfectament al sòl granític de la finca, i va apostar-hi tan fermament que ha arribat a elaborar-la com a mono-varietal de gamma alta en aquest, tot i assumir que no pugui emparar-se amb la DO Empordà.El criteri el marca la parella propietària i ànima del projecte,. Un criteri que va més enllà del món del vi i es deixa veure també en una altra de les grans passions de la parella: l’art. Qui visita Terra Remota percep d’immediat aquesta passió, en trobar recurrentment instal·lacions artístiques entre vinyes i botes de vi.En aquest chEnin 2021 l’art vesteix l’ampolla en reproduir a l’etiqueta una obra encarregada ex professo a Julien Carreyn (Angers - Francia, 1973), artista visual que treballa especialment la fotografia Polaroid. En aquesta ocasió, el contrast entre l’evocació d’un Edèn i una arquitectura molt contemporània il·lustren perfectament el concepte de Terra Remota, on la naturalesa salvatge i ancestral de la vinya conviu amb les línies futuristes de l’edifici que allotja el celler obra dels arquitectes catalansLes 3.200 ampolles d’aquest blanc s’han elaborat amb raïms de la propietat en ous de formigó. chEnin 2021 mostra un nas complex, amb un punt de cítric i matisos de fruites blanques i d’exotisme, mentre la boca resulta àmplia i llarga, varietal, amb una acidesa elegant que li dona suculència i li aporta un gran potencial d’evolució. Té un preu aproximat de