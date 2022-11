Vins Estela i la Ruta del Vi, els guardonats per la DO Empordà

El Consell Regulador de la DO Empordà ha celebrat a l’Auditori dels Caputxins de Figueres el lliurament de la setena edició dels premis Lledoner d’Or i Bacus Emporità que anualment es concedeixen a persones, institucions o establiments que han destacat en la promoció o defensa dels vins empordanesos.



El guardonat del Bacus Emporità 2022 ha estat la Ruta del Vi DO Empordà, una iniciativa impulsada pel Patronat de Turisme Costa Brava Girona amb el suport del Consell Regulador de la DO Empordà que aglutina el sector públic i privat del món del vi per a oferir experiències i activitats enoturístiques a la Costa Brava. Una trentena de cellers de l’Empordà i una setantena d’empreses i entitats del territori formen part d’aquest club que també s’encarrega de promocionar l’oferta vinculada al vi de l’Empordà en mercats nacionals i internacionals. Al llarg de la darrera dècada, la Ruta del Vi DO Empordà ha ajudat a consolidar una extensa, variada i original oferta enoturística que han convertit l’Empordà en una destinació de referència del turisme enològic. Una de les iniciatives més reeixides és el Vívid, el festival de les experiències enoturístiques que té lloc cada mes d’abril i que proposa activitats genuïnes per gaudir del vi i de l’Empordà.



Enguany, l’establiment o empresa premiada amb el Lledoner d’Or 2022 pel seu decidit suport als vins de la DO Empordà ha estat Vins Estela, de Figueres, que es dedica a la distribució i venda de vins, caves i champagnes. La distribuïdora ofereix una selecta gamma de les principals denominacions de Catalunya, Espanya i França però està especialitzada en vins de la DO Empordà. La seva acció comercial permet donar visibilitat a molts vins empordanesos i alhora possibilita que molts consumidors coneguin i valorin els productes dels viticultors de l’Empordà. L’empresa, de projecció ascendent, té una gran implantació a Girona i arreu de Catalunya.



Des del 2015, el Consell Regulador de la DO Empordà lliura anualment els premis Lledoner d'Or i Bacus Emporità. Amb aquesta acció, el Consell Regulador vol agrair la tasca dels premiats i alhora fer valdre la seva contribució en la difusió dels vins de la denominació.