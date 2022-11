​“Fer maia” o com reivindicar el vi a Santa Coloma de Farners

són inquiets de mena. Si de la Festa de la Ratafia amb 41 edicions n’han fet un referent al país havent convençut al jovent de mantenir, adorar i perpetuar la tradició, ara inicien una nova aventura que els vincularà més íntimament amb el món del vi. Tot neix a partir de l’de la qual en busquen el significat i els orígens exactes.La curiositat neix de l’que prepara pel dissabte 3 de desembre una jornada pedagògica i lúdica per treure’n l’entrellat, on no hi faltarà temps de conversa i escolta, però tampoc correbars de vi, sopar popular, glossa i concert. “Fer maia o fer la maia era un costum a Santa Coloma de Farners fins als anys 50. Consistia a penjar un ram de pi a les cases que elaboraven vi per anunciar que s’hi podia anar a fer el got. Així, la casa feia un sobresou i els avis tenien a on anar a passar la tarda”, explica, membre de La Bulla.El costum es va perdre a partir dels anys 60 i hi ha el dubte de si estava vinculat amb l’arribada del vi novell o no. Hi ha qui ho situa durant la verema, pels volts de Sant Dalmau, però també podria estar circumscrit al novembre. Morell contextualitza: “Hi ha versions diferents i per això hem convocat la jornada de dissabte. Les cases particulars que tenien vinyes i on s’hi feia vi, penjaven la branca quan els en sobrava i s’ho anaven repartint. Es venien gots, mai ampolles, la gent portava menjar fet de casa i el compartien. I també ens ha arribat que es feien partides de cartes, del truc”.Sigui com sigui, la voluntat de La Bulla és estirar del fil de la història, conservar el patrimoni oral i qui sap si estimular la producció de vi a Santa Coloma de Farners que avui no té la importància d’anys enrere. Només hi ha un celler que en comercialitza que ési van recuperar la producció de vi, la tradició i el paisatge als anys 90.“Tenim fotos aèries dels anys 50 que demostren la importància del cultiu. Ara és tot una zona de pins. Encara es conserven vinyes però se n’elaboren molt pocs litres i és principalment per a consum domèstic. Tot molt casolà”, explica. La jornada de dissabte comença amb una xerrada-tertúlia a la llar de jubilats sobre “què vol dir fer maia”. “Ens agradarà identificar cases i noms sobre un planell, per poder saber on es feia vi i quines tavernes hi havia. Després farem una cercavila, un cercatasques de vins fent parada a cases on es feia maia o que tenen un vincle amb la producció enològica:. Allà tastarem vins casolans fets a Santa Coloma Castanyet, Brunyola i l'Esparra. A cada parada gaudirem amb la glosa de Lai Pedrol, Ferriol Macip i Alexandre Nebot, acompanyada de la música d'en Carles Belda”, enumena Morell. Al vespre, sopar popular i concert amb Remei de Ca la fresca. “Serà un dia de recuperació de la memòria oral, de reivindicació de Santa Coloma de Farners com a terra de vi però especialment d’agraïment a aquells qui han conservat fins a dia d’avui les vinyes a peu de les Guilleries. Volem homenatjar-los ara que hi són, no a títol pòstum, i compartir vins i cultura i coneixements amb ells”, remarca Ernest Morell Torra.Més enllà del vincle amb el vi, el que fa dubtar a La Bulla és l’origen de l’expressió “fer maia” sobre la qual gira l’activitat i que és, per altra banda, l’excusa per estirar el fil del vi. Hi ha diferents teories però una de les més acreditades podria ser la que fa referència al mallal, que era un recipient de mesura com comenta Ernest Morell Torra: “Probablement ve de maial, una mesura de vi i oli que es correspon amb 16 porrons o 15 litres i que servia per omplir bótes o bocois. Però ho haurem d’acabar de resoldre i esbrinar, acceptem teories”.Mentre preparen la jornada de dissabte, a La Bulla aquests dies no només repassen fotografies en blanc i negre on s’hi veuen bocois i matxos i el trànsit de carros fins portar el raïm a les cases de Santa Coloma de Farners, sinó que també s’han entretingut a senyalitzar amb branques de pi diferents espais del municipi on el batec del vi encara perviu. Una acció popular que demostra les ganes i el compromís d’una nova generació a resseguir el rastre del vi per tornar-lo a enaltir, ara que hi ha una eufòria col·lectiva al voltant seu.“La vinya la porta sobretot gent gran i moltes vegades ens adverteixen que serà l’últim any que la cultiven i potser amb aquesta moguda nostra s’animen a continuar o trobem algú amb el mateix esperit per mantenir el cultiu”, indica Ernest Morell Torra. “Des de La Bulla sempre naixen iniciatives noves. Vam promoure(circ, poesia i dansa) i participem activament a la. Ara ens hem animat amb el vi perquè hi ha certa urgència de no perdre l’oralitat i les anècdotes quan encara tenim els protagonistes amb nosaltres. Hi ha un pòsit molt interessant i en el fons ho fem perquè creixi l’autoestima”, insistirà. No sap encara cap a on els durà aquesta acció, però està clar que el seu entusiasme els farà arribar lluny: “La idea és poder fer una festa popular perquè fer maia té un potencial brutal. A veure què passa dissabte i com ho rebem. Hem vist que hi ha ganes i aquests mesos preparant-ho hem recollit molta informació que posarà llum sobre el concepte i la tradició. No volem de cap manera que caigui en l’oblit”.La branca de pi a les cases havia estat un gest comú a Catalunya per senyalitzar l’arribada del vi novell com indica la dita popular “”. En el cas de Santa Coloma de Farners la particularitat està en què la branca penjava més aviat de les cases particulars que de cellers i tavernes. Convidava a entrar-hi, a fer un got de vi, a fer un mos i a jugar a cartes. Una proposta que no vindria malament per incentivar el consum de vi català al país i fer comunitat al voltant d’una taula.