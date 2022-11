Una de les 10 millors emprenedores de Catalunya comercialitza vins

Sana Khouja

Fundadora de l'empresai de la primera marca de vins enllaunats vegà ecològicés una de less deu millors emprenedores de Catalunya segons els rànquings elaborats per l'El jurat, format per 43 professionals d'ACCIÓ/Gencat, Barcelona Activa/Ajuntament de Barcelona i experts d'empreses, associacions d'ecosistemes de startups, assessors, mentors, inversors, influencers, periodistes experts i EAE Business School, ha jutjat un total de 25 projectes.Tal com informen des de EAE Business School, Sana va néixer al Marroc fa 35 anys en una família humil. És la primera de 4 fills, la resta homes, i es va criar al Raval de Barcelona, on va combinar els seus estudis amb feines com netejar pisos o fer classes als fills dels veïns. Escolaritzada a La Salle i els Escolapis, va ser becada peri posteriorment va cursar un MBA ai el programa Driving Leadership Potential Program (DLP) a l'Actualment és mentora per a emprenedors amb el programa idea Up d'ESADE i el Joves Futur de la, Sana parla 6 idiomes –amazigh, àrab, castellà, català, anglès i francès–, i mostra una aclaparadora personalitat marcadament emprenedora.La seva afició pel món del vi va néixer després del seu pas pel cellerdel Priorat, on va treballar quatre anys. A finals del 2019 va fundar Mindful Drinkers, propietària de Zeena, sent capaç de construir un projecte sense recursos pel qual ja han apostat importants business angels nacionals i internacionals, constituint una empresa de gran projecció global capaç d'aportar valor al mercat i inspirar el canvi cap a un consum més conscient.