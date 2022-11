8a edició dels premis Digital Wine Contest de la DO Catalunya

Categories i premis



Millor Vídeo sobre #vicatalà i cultura vitivinícola – 1.500€ de premi



Millor Imatge sobre #vicatalà i cultura vitivinícola - 1.500€ de premi



Millor Text sobre #vicatalà i cultura vitivinícola - 1.500€ de premi



Millor Prescriptor sobre #vicatalà i cultura vitivinícola – 2.000€ de premi

Des d’avui i fins al proper 20 de gener, queden oberts els períodes de presentació de candidatures per a. Les inscripcions es poden realitzar a través del web de la DO Catalunya Els premisvan néixer fa més de 16 anys, convertint-se en el primer concurs dedicat a premiar la creació de continguts relacionats amb el sector vitivinícola, en aquell moment especialment els blogs. Des d’aleshores, les plataformes, les tendències i la manera de comunicar i consumir aquests continguts han canviat molt.El DWC ha sabut anar-se adaptant a aquestes noves tendències. Sense anar més lluny, la passada edició va incloure una nova categoria: la de Millor Prescriptor, per reconèixer la tasca de difusió de la cultura del vi, sobretot en un moment on la creació de continguts és tan massiva i alhora efímera que la prioritat és sempre la de ser concisos i capaços de connectar amb els usuaris de manera immediata.També amb aquesta voluntat de recollir les noves tendències, la categoria de Millor Vídeo inclou per primera vegada la xarxacom a plataforma de difusió del món del vi.El DWC és un concurs viu i, per tant, amb cada nova edició s’adapta i ajusta per seguir millorant. És per això que enguany s’inclouen alguns canvis en els mètodes de votació.El guanyador en la categoria de Millor Prescriptor serà decidit de nou al 100% per votació popular. Pel que fa a les categories de Millor Vídeo, Text i Imatge, un cop es tanqui el període d’acceptació de candidatures, el proper 20 de gener, un jurat professional i multidisciplinari s’encarregarà de fer una preselecció, de manera que es triaran 8 finalistes per a cadascuna de les candidatures, que seran les que es publicaran al web perquè la gent pugui votar-les.La decisió final caurà en unD’aquesta manera, l’organització s’assegura que la decisió final tingui en compte l’opinió de professionals de diferents sectors relacionats amb la comunicació i el món audiovisual. Les votacions al web s’obriran per a totes les categories del 26 de gener al 5 de febrer i estaran seguides i verificades per notari.Al web del concurs hi haurà publicada tota la informació necessària per realitzar les inscripcions: bases completes i formularis d’inscripció per a cada categoria, que caldrà emplenar i retornar seguint les instruccions facilitades. No s’acceptarà cap candidatura que no hagi emplenat i enviat el formulari correctament abans del 20 de gener (inclòs).La darrera edició delva ser tot un èxit de participació, amb més derebuts a través del web. A més, la gala, que a causa de la situació sanitària es va retransmetre en streaming, va ser seguida en directe per més de 500 persones i va arribar fins a les 1.600 visualitzacions els dies posteriors a la gala.