​Neix la primera newsletter setmanal amb continguts B2B del sector del vi

A l'octubre va néixer la primera, amb continguts B2B del sector del vi. Parlem amb el seu autor, l'editor de, sobre com va sorgir la idea i quins objectius persegueix.Segons el Sergi, faltava una newsletter que parlés de notícies rellevants, econòmiques, de gent del sector i d'empreses del sector. Que no parlés de producte. "Això ja ho fan tots els mitjans de comunicació, com Cupatges, especialitzats i generalistes", comenta el Sergi.Tánico respira un periodisme diferent, directe, sense res de palla. "El concepte és respectar el lector, que no té temps de llegir. La intenció és donar-li continguts assimilables al seu dia a dia, i que l'ajudin a activar coses en el seu negoci, que li serveixin, que li aportin valor i coneixement".La newsletter, en menys de dos mesos, ha aconseguitamb taxes d'obertura molt altes,. Segons el Sergi és un creixement orgànic normal al principi del projecte. "La taxa d'obertura baixarà a mesura que pugin els subscriptors, segur. Però l'objectiu continuarà sent donar continguts que no et donarà mai Cupatges, La Vanguardia, el País, Vinetur o verema.com. Casos d'èxit de projectes del sector, figures rellevants a fons, mirar sempre què passa al backstage de les empreses i explicar-ho".En set edicions de Tánico hem pogut llegir casos d'èxit com arai la seva entrada a Caprabo, rànquings d'audiències de, o com hem d'etiquetar segons normativa UE el 2023, analitzant a fons plataformes que ens facilitaran aquest etiquetatge. Informació de sector i per al sector.Li demanem si ens pot avançar algun contingut interessant que estigui preparant. "Sí, és clar, he parlat aquests dies amb un parell de projectes que m'agraden molt, i als que els auguro un bon futur. Explicaré coses sobre ells. Aviat parlaré també de "tenders" nòrdics, de com es guanya una licitació, de campanyes de èxit de denominacions d'origen, d'Intel·ligència Artificial i de molts més casos d'èxit».Si encara no us heu apuntat a la, podeu fer-ho aquí