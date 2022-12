Vuit grans escumosos per triomfar amb els àpats d'aquestes festes

Xarel·lo 70% i macabeu 30%30 eurosEls germans Bartomeu i Josep Lluís Gramona, quarta generació de cellerers, van elaborar el III Lustros per primera vegada el 1951. Segons Xavier Gramona, membre de la família al capdavant del celler, "el III Lustros va ser un dels primers escumosos de llarga criança que pràcticament eren tot xarel·lo". El III Lustros del 2014 porta un 70% de xarel·lo i un 30% de macabeu de la finca Font de Jui, i fa una criança en rima de més de 80 mesos en tap de suro. Remogut i degollat a mà, de la mateixa manera que l’embolicat amb cel·lofana d’origen vegetal i 100% compostable.És un brut nature que destaca per la fruita de pinyol madura i la fruita blanca. També té notes de bosc mediterrani, romaní i farigola, i els anisats del xarel·lo. Les notes de criança hi són molt evidents i mostren fruits secs, crosta de pa torrat, cafè, espècies i records de sotabosc.Xarel·lo 100%59 eurosClàssic Penedès de llarga criança elaborat amb 100% xarel·lo de la Muntanyes d’Ordal. És el llegat de més de 40 anys elaborant vins ecològics, una elaboració personal de Josep Maria Albet i Noya amb les millors vinyes de la finca i respectant l’essència del lloc i el fruit de la terra.És un vi escumós de llarga criança elaborat 100% amb la varietat Xarel·lo. Seguint els paràmetres del segell Clàssic Penedès, aquest vi ha estat collit i vinificat a la propietat d’Albet i Noya, on ha fet més de 10 anys de criança esperant el moment ideal per ser consumit.Intenses aromes de llevats, pastisseria, flors silvestres i plantes aromàtiques. En boca és voluminós, de bombolla fina i amb un postgust d’herba fresca, amb l’amargor justa i agradable de la varietat xarel·lo.Montònega 50%, Xarel·lo 25%, Macabeu 25%65 eurosLlopart Original neix de la vinya Les Flandes -enclavament envoltat d'un immens pulmó de bosc mediterrani de pi i alzines- amb el desig de perpetuar els costums i tradicions vitivinícoles familiars del segle XIX. L‘etiqueta és una reproducció de l’etiqueta original de l’any 1887.Elaborat només amb raïms de les vinyes de muntanya més velles, situades a 380 m. d’alçada, té una criança superior a 120 mesos. Llopart Original destaca per la gran profunditat aromàtica, amb tons de fruita blanca madura i mel, i amb una notable presència de notes de criança com el brioix, torrats, mantega i fruits secs. Gust potent, acidesa arrodonida, molt ampli.De la Montònega es poden extreure extraordinàries notes d’envelliment i pinzellades de complexa evolució, conservant alhora una bona frescor i una subtil vivesa. Té un post gust delicat i persistent, de gran recorregut i un final voluminós.Xarel·lo (65%), macabeu (50%) i parellada (5%)17 eurosRaïm procedent de la vinya més vella i autòctona de la finca d'El Pont, amb edat entre 30 - 50 anys i de producció limitada. Surt al mercat amb un mínim de 36 mesos en ampolla.Destaca per les intenses aromes de compota de fruita i per les notes de criança. Herbes aromàtiques balsàmiques, com el romaní i la lavanda, amb un final cítric molt refrescant. Equilibrat en boca, estructurat i amb caràcter. Les notes de llarga criança en ampolla li confereixen una bona cremositat. Postgust llarg, fresc, intens i molt elegant.Chardonnay, pinot noir i xarel·lo175 euros459, l'obra magna de la col·lecció Ars Collecta. Un cava que ret homenatge a les 459 anyades del celler. Una selecció de chardonnay, pinot noir i xarel·lo de les millors vinyes i paratges situats a tres zones climàtiques diferents i amb diferents sòls. Llicorella, calcaris de grava i franc-argilosos.A causa dels anys d'envelliment d'aquest cava, a la vista sorprèn la seva pal·lidesa: no apareixen ni tonalitats palles ni símptomes d'oxidació. Al nas apareixen notes pròpies del envelliment, com brioix, massa de pa i llevats, però sense oblidar flors blanques, ametller i saüc, fruites madures i fresques. A la boca el tacte és cremós per les bombolles fines, alta densitat pel temps de envelliment, bona definició, equilibri, vitalitat i elegant complexitat.Chardonnay 50% i Pinot Noir 50%34 eurosAmb aquest cava, el celler Vilarnau ha volgut demostrar que és possible a la zona del Penedès, concretament a Espiells, elaborar un cava amb un cupatge de 2 varietats clàssiques de Champagne: una de blanca, la chardonnay, i una de negra, la pinot noir -el primer plantat a Sant Sadurní el 1991-, expressant les característiques del terroir i el clima d'aquesta zona mediterrània.Amb més de 40 mesos en ampolla, l'Albert de Vilarnau destaca pel seu equilibri entre aromes de furita madura -préssec, albercoc- i la criança en fusta noble que dona brioixeria, torrats, vainilles i coco. Molt rodó en boca, potent i amb gran estructura i post gust.Macabeu, xarel·lo i parellada27 eurosEn aquest cava de varietats tradicionals se li afegeix un petit percentatge de vins de reserva, fet que el fa molt singular. Està elaborat amb vins de diferents anyades i extreu les millors qualitats de cadascuna. Per aquest motiu no té vintage.El tiratge o embotellament i l’envelliment posterior en caves es realitza amb tap de suro i grapa, no s'utilitza el tradicional obturador i tap corona comú. Això li permet adquirir el seu buquet personal. La criança es fa a la cava amb tap de suro i grapa, per tant, el degollament ha de fer-se de manera manual.En nas presenta potents aromes de criança, dominen els tons torrats ben harmonitzats amb aromes de fruits secs (avellanes). Notes de fumats, cafè, llevat, pastisseria, fruita madura (poma reineta madura), mel i un toc balsàmic, amb matisos empireumàtics. Pas de boca elegant, viu i amb una bona estructura. Predominen els gustos de criança llarga, però la bona presència de carbònic en boca i l'acidesa suau el fan lleugerament fresc.Macabeu, xarel·lo i parellada, amb un 5% de chardonnay33 eurosCava amb una criança mínima de 84 mesos, exclusivament de vinyes pròpies veremades a mà. Les varietats tradicionals li atorguen li atorguen elegància i la chardonnay li aporta fruita, potencia les aromes i arrodoneix el buquet.És un cava molt net, potent i clàssic en nas. Aromes fines de llarga criança, sobre pòsit amb fons de fruita, amb delicades notes de brioixeria i reminiscències de certs tocs fumats i torrats. Saborós i suau en boca, molt equilibrat i intens en sabors. És elegant i lleuger encara que amb cos, que aporta una acidesa molt equilibrada. Via retronasal àmplia i complexa.