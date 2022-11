Bebedistinto.com: Apropar el vi al públic més jove jugant al trivial

Un regal perfecte per a aquest Nadal

Fundada el 2019 per dos economistes enamorats del vi,celebra el tercer any amb la satisfacció d'haver aconseguit la seva missió inicial:. Sobre els pilars de la varietat, la personalització i l'experiència, han creat un concepte que simplifica el complex món de l'enologia per captar nous consumidors des d'una perspectiva més fresca, amb el joc com a gran aliat.Companys en una central de compres hotelera, ai asempre els va apassionar el món del vi “però ens sembla que està antiquat, que impedeix que la gent jove s'arrisqui a demanar-ho a qualsevol bar". I van voler ser disruptius. Així va néixer Bebedistinto, sobre la idea que el camí per fer conèixer el vi era la diversió”, explica Xavier.A la botiga en línia trobareu lots de vins ben elaborats, però que no es troben a qualsevol supermercat, a preus per a totes les butxaques. “Tot i que durant els mesos de pandèmia la venda de vi en línia va créixer, per al sector va ser un moment difícil. No hi havia restaurants oberts, i per això van haver d'intentar vendre per altres canals. Molts cellers no estaven preparats”, argumenta Xavier. És per això que busquen cellers petits i vins que no trobareu als grans lineals, que tenen boniques històries al darrere, i per als quals Bebedistinto és un fantàstic vehicle per créixer al mercat.Alguns dels cellers amb qui col·laboren habitualment són L'Apical, Tomàs Torres, Kármán Wines, Godelia o Vinyes Tortuga. Empaqueten els vins en una caixa divertida, que es pot personalitzar, juntament amb un joc de 35 preguntes de tast i curiositats vinícoles relacionades amb els vins de la caixa i amb l'enologia en general.Què és una verema “tardana”? En quin procés el vi adopta el seu color? O qui va dir “El vi tot ho fa possible”? Són algunes de les qüestions a què s'enfronten els participants mentre degusten els vins, aprenent sobre l'origen, la forma d'elaboració o les característiques organolèptiques.Bebedistinto és un bon canal per arribar a nous públics, “gent a qui li agrada passar-ho bé, gaudir de moments amb amics i provar coses noves”, comenta Mar García, “i a més és un regalàs, ja que donem l'opció d'incorporar una divertida postal amb missatge personalitzat per al destinatari”.Per arrodonir l'experiència, tant per a empreses com per a particulars, Bebedistinto organitza tastos presencials privats per a grups de 6 a 20 persones. El grup escull el tipus de vi a tastar, i realitza el joc en directe mitjançant el telèfon mòbil, convertint-lo en una activitat “competitiva” amb un premi per al guanyador. Una opció divertida per celebrar aniversaris, comiats o simplement gaudir d'una activitat diferent i original durant el cap de setmana.