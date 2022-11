Logística compartida per a petits cellers

Adreçada a Petits Cellers de l'Alt Penedès que vulgueu aconseguir una mobilitat més sostenible.



Has hagut de dedicar un viatge de transport per enviar només algunes ampolles a un sol client?



Has pensat mai que ha d'haver alguna solució per optimitzar la càrrega d'aquests viatges?



Vols saber com fer arribar els teus vins a clients de proximitat de manera més sostenible a través de la logística compartida?



El projecte de La Volta 4.0 del Vi a l'Alt Penedès està desenvolupant un servei a través d'una solució tecnològica que permet compartir els recursos de logística entre un grup de cellers de la comarca. Aquesta proposta vol donar resposta a la voluntat dels cellers de protegir el territori i el medi natural, però també als consumidors amb consciència mediambiental que busquen proximitat en les seves compres.

El proper dillunsa les 12 h, es realitzarà a la sala de formació del Consorci de Promoció Turística del Penedès la jornada informativa sobre el projecte de logística compartida "". Aquest projecte s’impulsa des del Consell Comarcal de l'Alt Penedès, amb la col·laboració d’INNOVI i l’empresa MACCION, en el marc del programa “Treball, Talent i Tecnologia” de la Diputació de Barcelona.Es tracta d’. L’eina permet vincular i beneficiar tant els consumidors que busquen proximitat en les seves compres, com els petits productors i els establiments de lacomarca que volen augmentar les seves vendes alhora que redueixen els costos logístics.A més, “La Volta 4.0 del vi” dona aposta per una mobilitat més sostenible des del punt de vista mediambiental i s’alinea amb la voluntat de protegir el territori i el medi natural.Si ets un petit celler de l’Alt Penedès i vols tenir més informació sobre el projecte, pots apuntar-te a l’enllaç https://forms.gle/RnLxwmayiWbmTh5Q8 o enviar un correu a tttpenedes@ccapenedes.cat