La Nit del Vi Català entrega els guardons a la cultura, promoció i sostenibilitat

El sector vitivinícola es va reunir en la celebració de la Nit del Vi Català, un esdeveniment organitzat per l’Associació Vinícola Catalana. Aquesta primera edició, presidida per la Consellera d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, Teresa Jordà, ha comptat amb la presència més de 180 persones. Des de representants del departament d’Agricultura, del departament d’Empresa, de les patronals catalanes Foment del Treball i PIMEC, fins a representants de l’administració pública, Barcelona Turisme, restauració i gastronomia, etc.



En el decurs de la Nit del Vi Català, celebrada el marc d’un sopar a l’hotel Palace de Barcelona, s’han lliurat tres guardons a entitats que han contribuït a que els nostres vins siguin preuats i admirats arreu del món, en especial, en els àmbits de la cultura del vi, la sostenibilitat i la promoció.



La històrica entitat, l’Acadèmia Catalana de la Gastronomia i la Nutrició ha estat distingida per la seva defensa i promoció de la gastronomia i la cultura del vi. El seu president, Carles Vilarrubí va rebre el guardó que destaca la seva labor durant la pandèmia, ja que ha estat una de les entitats més actives a l’estrènyer i potenciar la relació entre la restauració i la societat.



El certificat medioambiental, Wineries for Climate Protection ha estat destacat en aquesta Nit del Vi Català. Aquest segell específic pel sector vitivinícola en matèria de sostenibilitat mediambiental està coordinat per la Federació Espanyola del Vi i és un referent internacional en l’àmbit vinícola i mediambiental. El director general de la Federació Espanyola del Vi, José Luis Benítez va recollir el guardó, destacant la importància que te la sostenibilitat en tots els processos d’elaboració i producció del vi.



El saló professional Barcelona Wine Week de Fira de Barcelona va estar guardonat per convertir-se, en només dos edicions, en la major oferta vitivinícola de qualitat del país a l’exhibir tota la seva potència davant dels operadors nacionals i internacionals del sector. El president de Fira Barcelona, Pau Relat i el president del saló, Javier Pagés van recollir el premi.



El president de la patronal del vi català (AVC), Valentí Roqueta va destacar a Catalunya com a País de grans vins, “som un sector amb les idees clares, amb uns valors ferms, i l’experiència ens diu que ens hem d’expressar al món com a Vins Catalans. Un concepte que hem de treballar, definint estratègies conjuntes de promoció amb l’objectiu de traspassar fronteres i posicionar els vins que s’elaboren a Catalunya”.



Valentí Roqueta va apel·lar a la unitat i a la força conjunta del sector per fer front al futur, el que comporta que en els propers anys s’incrementi el valor econòmic del vi, per tal de retribuir a totes les baules de la cadena.



La Consellera d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, Teresa Jordà va destacar la solidesa del sector del vi, ja que reuneix tradició, cultura, paisatge, recerca, innovació, tecnologia, ambició i passió. Un sector a l’alça que te un respecte vers la terra i el medi ambient.