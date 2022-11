«Celebrem-nos més», la nova campanya de Nadal de Codorníu

“El 91% de les nostres preocupacions mai passaran“. Aquesta conclusió, extreta d'un estudi elaborat per la Universitat Estatal de Pennsilvània, serveix com a. Sota el claim ‘Celebrem-nos més’, que en aquestes festes es convertirà en un veritable mantra, el celler més antic d'Espanya i creador del cava ens convida a gaudir dels nostres, demostrant que el més important és focalitzar-se en les coses positives que ens envolten cada dia. Una cosa tan senzilla, però tan rellevant en aquest context social, viure el present amb optimisme i alegria sense preocupar-se pel que ens ofereix el futur.Amb la cèlebre Primavera de Vivaldi com a fil musical, l'espot presenta diferents moments carregats de simbolisme que són motiu de celebració i l'excusa perfecta per a obrir una ampolla. Noces, celebracions o, fins i tot, moments del dia a dia com una carícia o un repte personal, són ideals per a posar el comptador a zero durant un lapse de temps i gaudir del nostre entorn, amics i família lliures de preocupacions. La campanya ‘Celebrem-nos més’ ens convida, d'aquesta manera, a reflexionar sobre la forma en què vivim i com hauríem de fer-ho per a gaudir de la plenitud del present.“Som optimistes per naturalesa i, amb aquesta nova campanya, volem recalcar la importància de posar el focus en tot allò bell i bo que tenim. Perquè no podem controlar el futur, però sí construir i gaudir del present. D'aquesta necessitat de celebrar-nos més i millor parla el nostre espot d'enguany”, va explicardurant la presentació.Aquesta nova campanya de Codorníu ve acompanyada per l'edició especial Codorníu Cuvée 150 aniversari, que rendeix tribut a Josep Raventós, qui va crear el primer cava de la història en el celler Codorníu, en 1872.Es tracta d'un cava ecològic que es presenta en un estoig de llautó amb un disseny que recorda a les cèlebres voltes del celler, coneguda per molts com “La Catedral del cava”. Aquesta delicada i cuidada proposta serà el perfecte regal per a complimentar als nostres sers estimats durant aquestes festes.