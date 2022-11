Arriba la onzena edició del Mercat de Nadal de Buil & Giné

Buil & Giné celebra la 11a edició del seu tradicional Mercat de Nadal els dies 9 i 10 de desembre, de 10 a 19 h. Es tracta d’un esdeveniment consolidat que torna amb un programa ambiciós després del parèntesi provocat per la pandèmia, amb més productors, tasts inèdits, activitats i música en viu.



A més del tradicional mercat d’elaboradors artesans on degustar i comprar productes gastronòmics i de regal per les festes, el celler de Gratallops organitza per primera vegada dos tastos dirigits del vins més exclusius de la marca, Pleret i els de la Col·lecció de la Família. No hi faltaran les bombolles: els visitants trobaran un dels productes estrella de les festes de la mà de Gramona.



La jornada tindrà també una jam session el dia 10 amb Xavi Francin, Philip Mahon i Ignasi Vernet on tothom hi és convidat a participar. La jam session s’emplaçarà a l’exterior del centre d’enoturisme, on els visitants podran gaudir també del servei de wine bar de Buil & Giné, amb vins de la marca Gramona a copes, cervesa artesana d’Escaladei Rústica Bufona i barbacoa. També cal destacar l’exposició i venda d’aquarel·les al vi De Color VI de Maria Boladeres. L’esdeveniment se celebra al celler i al Centre d’enoturisme de BUIL & GINÉ en horari ininterromput i està dirigit a clients, amics i públic tant local com d’altres comarques.