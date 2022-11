Escullen un celler català entre els 16 més sostenibles del món

Recaredo repensa la vinya del futur

Pioners en viticultura biodinàmica certificada

ha estat reconegut amb elque reivindica el valor d’aquelles empreses vitivinícoles que han demostrat grans esforços en les seves pràctiques de cultiu davant del repte del canvi climàtic. Amb aquesta distinció, Recaredo –com a celler especialitzat en Corpinnats de llarga criança– es converteix en eli el segon de tot l’Estat, després dedel Bierzo.“El Green Emblem certifica que el productor ha de ser un destacat defensor de la sostenibilitat que mira i vetlla per la protecció del medi ambient i la biodiversitat amb una visió a llarg termini”, detallen des de l’equip de redacció de Michelin – The Robert Parker.ha seleccionat per al 2022 un total de 16 “cellers inspiradors” de tot el món pel seu enfocament sostenible en la indústria del vi, entre les quals hi figuren empreses vitivinícoles com ara Domaine Ganevat, de França o Ridge Vineyards, d’Estats Units. Al llistat cal sumar-hi les 24 bodegues reconegudes a la llista inaugural del passat 2021 amb presències destacades com, per exemple, Champagne Louis Roederer, Champagne Larmandier-Bernier o Domaine Leroy (Borgonya).Recaredo ha pres decisions en les últimes dècades orientades a minimitzar els efectes del canvi climàtic i a mitigar el seu impacte. Conreen parcel·les de muntanya respectant l’orografia i la riquesa paisatgística a alçades al voltant dels 500 metres; realitzen estudis de recerca i desenvolupament d’ombreig dels ceps per protegir-los durant les fortes onades de calor o s’especialitzen en varietats tradicionals penedesenques amb més resistència a les sequeres, com ara la xarel·lo. Respecte a les plantacions de futur, Recaredo realitza noves plantacions en vas, una formació tradicional dels ceps que facilita el control de l’exposició solar de la fulla i del raïm.Així mateix, aposta per ceps a partir de seleccions massals de les seves vinyes més velles. D’aquesta manera, eviten els clons comercials i augmenten la diversitat “d’individus” a la vinya; tot fomentant la resiliència i resistència del cep a fluctuacions tèrmiques i a possibles plagues.Des de fa una dècada, Recaredo treballa en estreta col·laboració amb els biòlegs delposant en marxa projectes relacionats amb la biodiveristat a la vinya, entre els que destaquen l’estudi i preservació del ratpenat i l’estudi de les papallones com a bioindicadores de la qualitat del paisatge.Recaredo cultiva històricament vinyes pròpies de secà i practica un cultiu biodinàmic i regeneratiu que prioritza la tipicitat del raïm i la seva qualitat, així com el tractament sostenible dels ceps i dels sòls. Aquestes tècniques de viticultura comporten el respecte vers la integritat de la vinya i del seu cicle vital, i suposen un potencial productiu baix, però d’un altíssim nivell.Com a família de viticultors, són pioners en l’agricultura biodinàmica certificada a la regió del Penedès i es caracteritzen per la solidesa de la seva filosofia: només elaboren Brut Nature d’anyada sota el segell de les llargues criances. Van iniciar els primers les primeres passes en viticultura ecològica el 2004 i al 2010 van convertir-se en el primer celler de perfil viticultor i elaborador d’escumosos a tot l’Estat espanyol en obtenir la certificació internacional Demeter.El compromís de Recaredo pel terrer els porta a conrear el 100% de vinyes de propietat familiar amb varietats tradicionals del Penedès i una aposta històrica per la xarel·lo, que representa el 70% de la seva plantació. La verema de la totalitat de la producció és realitza sempre manualment, en una acurada selecció del raïm que comença a la vinya.