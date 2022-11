El pa d'un forn català, premiat com un dels millors de l'Estat

"És com si ens haguessin donat una Estrella Michelin. Estem molt orgullosos de poder dir que un dels millors pans de l'Estat es fa a Granollers". Així d'entusiasmat s'ha mostrat el forner Ernest Casi, propietari de 1904 Forn de Pa Ecològic, tot just després de ser guardonat amb l'Estrella de la Ruta Espanyola del Bon Pa. El pa de pagès ecològic de l'establiment ha estat reconegut com un dels 100 millors d'Espanya per les plataformes Panatics i Panes de Calidad.



"Estem molt contents de poder fer productes ecològics, que agradin i que cada cop més gent es pugui alimentar millor", ha explicat Casi a NacióDigital. L'etiqueta "ecològic" significa que tota la matèria prima amb la qual treballen, a banda del procés d'elaboració, ha d'estar lliure de químics, ha precisat el forner.



Aquesta setmana, Casi ha estat a València en una gala en la qual s'han entregat els premis. La Ruta Espanyola del Bon Pa premia 100 establiments que, primer, han destacat a les rutes autonòmiques. Tot seguit, se'ls visita de forma anònima per comprovar la qualitat del pa, però també la presentació del producte i l'atenció al públic.



El forn granollerí elabora els seus productes sense refinar, amb ingredients i productes de proximitat, fets a mà, amb massa mare i forn de sola.