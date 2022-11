​Sara Fernández: “El wine lover complementa el periodista del vi des de la informalitat”

Foto: Fotograma Vilanova. Mark Louis



La trobada porta per nom “” i a les parets de l’Herminia Studio, a l’Hospitalet de Llobregat, hi pengen les fotografies fetes amb drone de Sara Boldú que retraten des de l’aire paisatges i pagesos i en reivindiquen la seva bellesa i dignitat. S’hi reuneixen wine influencers del vi català convocats per The Wine Truck , el remolc de vins que fa pedagogia de la cultura del vi rodant pel país des de fa un any i mig.Estrena amplitud, nevera i tirador de vi a doll. El dia de la cita, les copes s’omplen de xarel·lo 2022 de Vinya Janine (DO Tarragona). Al capdavant de la moguda,, diplomada en Turisme i amb més de 15 anys d’experiència al món del vi: “No encetem un nou camí, sinó que és una continuació. Hem anat consolidant el projecte i després de viure diferents experiències considerem que volem arribar més lluny, a més gent i a més comunitats”. Canvien les mides, però l’estètica i les voluntats de The Wine Truck són les mateixes. I els somriures dels qui hi ha al darrere empenyent, també. Convoca la segona jornada d’influenciadors del vi català perquè “el públic vol llegir, escoltar, veure i beure contingut sobre els vins de proximitat”, insisteix Fernández. I en valora la seva figura: “Són com el boca-orella d’abans, però actualitzat a les noves tecnologies en un món globalitzat que permet arribar arreu. Els wine influencers són gent propera, semblant al públic que tenen i a còpia d’anar-se expressant i compartint, creen afinitats i sensació de proximitat. Cadascú amb el seu estil atreu a públics diversos”.A la cita hiamb ganes de compartir vins, converses i fotografies que la majoria traduiran en reels al seu compte d’Instagram l’endemà. La resta de xarxes no són tan patrimoni seu. “Tenen el valor de fer de prescriptors de carrer, com un crític de cinema però adaptat als vins i a l’enoturisme. Són molt necessaris per complementar la feina professional de difusió del vi que fan els periodistes, però des d’una aproximació diferent, des de la informalitat. Són més casual, comuniquen per al consumidor”.són Narravins . Acumulen prop de 5.000 seguidors a IG i han creat el podcast Els més frescos . “Som alguna cosa més que un Instagram de vi. Considerem que som una eina útil i rigorosa, sense perdre el to proper i descarat. El vi és el fil conductor per explicar històries i descobrir persones”, comenta Pascual, dissenyador gràfic de professió. I afegeix: “Quan més siguem parlant de vi català de manera engrescadora i positiva, més ajudarem als cellers que no tenen eines per comunicar. És una oportunitat boníssima per fer comunitat, per fer créixer i aprendre dels projectes que comuniquen el món del vi”. A banda del compte d’IG, des de fa uns mesos que també se’ls pot escoltar a través d’un podcast que també fa d’altaveu dels seus interessos: “Ens l’auto produïm, el gravem a la botiga especialitzada El Bocamoll , i s’emet cada 15 dies. Volem fer passar una bona estona a l’oient, tocant temes interesants i a vegades conflictius sobre menjar i beure. Difonem restaurants i productes locals que, sovint, estan a l’ombra mediàtica i persones que tenen coses a dir però a qui no sempre se’ls dona veu”. Oriol Pascual està convençut que el sector viu un moment de glòria tot i no estar excepte de dificultats. En aquest sentit, Sara Fernández, matisa: “Són tasques, les de la influència, que a la llarga s’acaben professionalitzant. A vegades el wine lover està entre dos mons, compartir el que li agrada i dedicar-s’hi professionalment. Però el que ens sembla encertat és que cal fer visible aquesta figura”. Núria Soria és tècnica d’enoturisme i ha cursat el segon nivell del diploma WSET. Actualment treballa al Centre d’Interpretació de la Malvasia de Sitges, sense deixar de donar corda al seu perfil personal: “M’agrada donar veu de les accions que passen al món del vi, ja siguin nous productes, experiències, bars de vins, restaurants... És un petit gra de sorra però m’agrada haver enllaçat dues passions. Crec que el wine influencer té la missió principal de comunicar i ha de ser un guia a través de la pantalla”.A la cita se serveixen vins de cellers ben avinguts amb The Wine Truck, des de les llaunes de, als sucs, o les màgnums de, entre moltes altres referències de perfil clàssic i d’altres de més innovador. Sara Fernández comenta a propòsit: “La principal peculiaritat de la festa no rau en els vins com passa a les fires i tastos, sinó en el fet de reunir persones que parlen clar sobre el vi que s’elabora a Catalunya potenciant el seu consum, la descoberta i l’apropament a públics específics”. La majoria d’assistents publiquen a Instagram, però cada vegada se’ls obren més les oportunitats a blocs, revistes i podcasts especialitzats.Un exemple és Viicompanyia amb prop de 16.000 seguidors, amb la sommelieral capdavant. Fa dos anys que ambvan obrir un compte a Instagram per apropar el vi als més joves i explicar-lo sense maquillatge, amb naturalitat, però en els últims temps han passat de la passió a l’ofici. “Som a IG i també a Tik Tok i ara ja ens dediquem a gestionar perfils d’empreses del sector i a assessorar-los comunicativament. En paral·lel fem tastos i activitats a domicili, a cellers i a esdeveniments concrets”, comenta Marta Clot. “Estem molt contents del creixement orgànic que hem tingut. Al darrere hi ha constància i molt d’esforç. Sí que ara és ofici, però segueix sent passional”, destacarà.Fa poc han obert un perfil per a castellanoparlants ( @lamartaclot ) i ja tenen vora 50.000 seguidors a Tik Tok. “Encara li hem de donar forma, però la idea és difondre el vi català a fora de Catalunya. Alimentar aquest perfil és un dels nostres reptes, però també hem estrenat col·laboració amb el podcast foodie de La Cullerada , conduït per, on parlaré mensualment de vins. Al primer programa vam conversar amb Jordi Basté”, avança la sommelier catalana. Sigui com sigui, en tots els espais, l’objectiu de la seva comunicació és el mateix: “Volem contribuir a donar a conèixer i difondre el vi català, descobrir productes, experiències i novetats del sector. Aconsellar i donar tips. I, a la fi, que el públic ens agafi de referència per mantenir-se informat”.