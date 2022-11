Aquests són els premiats a la cloenda del 20 aniversari de la DO Montsant

La Denominació d’Origen Montsant ha posat punt final aquest cap de setmana a les celebracions del seu 20è aniversari. I ho ha fet lliurant els Premis Montsant en una gala celebrada a la Cooperativa Falset Marçà i en la qual s’han donat cita cellers, viticultors i viticultores de la DO Montsant.Els guardonats en les 8 categories han estat:Josep M. Beltran és un dels quatre socis d’Orto Vins. Nascut al Masroig, pagès i de família pagesa, rep aquesta distinció per la seva vocació i estima a la terra, amb una voluntat d’aprenentatge continu i un gran compromís amb la sostenibilitat del paisatge que configura la DO Montsant.La finca de l’Espectacle, situada a La Figuera, és una vinya de garnatxa amb ceps de més de cent anys plantats en pendent. Una finca que destaca per la seva bellesa, i d’on neix el vi Espectacle, tot un referent a la DO Montsant.Joan Asens és una de les figures imprescindibles si parlem de l’escena enològica de la DO Montsant i, per extensió, de la comarca del Priorat. Amb una llarga trajectòria vinculada a la vinya i el vi, coneix a fons els terrenys i vinyes que configuren la DO Montsant, i sap transmetre el seu entusiasme per la terra.La Núria López fa gairebé 20 anys que està lligada a la DO Montsant. És una de les poques enòlogues que hi ha a la comarca i el seu nom està associat a Cellers Can Blau, on desenvolupa una important feina que ha ajudat a posicionar el celler a la zona.La DO Montsant vol agrair amb aquest guardó el suport incondicional que Josep Roca ha donat a la DO des que va néixer. Així mateix, vol reconèixer la gran difusió que sempre fa dels vins Montsant, amb el rigor i la profunditat que el caracteritzen.La Fira del Vi de Falset ha aconseguit convertir-se en el principal esdeveniment enoturístic de la comarca del Priorat. És una celebració de primer ordre per a tots els amants del món del vi i és tota una referència del sector, tant a nivell nacional com internacional. A més, amb aquest guardó, la DO Montsant vol reconèixer la bona feina que van fer pel seu 25è aniversari, que va coincidir amb l’esclat de la pandèmia. La Fira va saber adaptar-se ràpidament a les restriccions, oferint un programa digital de qualitat per als seus seguidors.Inaugurat l’any 2003, el Celler de l’Aspic de Falset és una de les parades necessàries per als amants del vi. Amb una cuina franca i neta, fa una aposta clara pels productes de proximitat, on els vins de la DO Montsant tenen un paper rellevant. Toni Bru és l’ànima del restaurant. Cap de cuina, sommelier, relacions públiques i entusiasta del Priorat i la seva gent, ell mateix tasta, guarda, aconsella i recomana el millor del seu celler, on no hi falten mai els vins Montsant.Wein Plus, a més de ser una revista especialitzada del món del vi, ha sabut transformar-se en un dels fòrums del vi més importants a nivell europeu, amb una repercussió rellevant en mercats com l’alemany i el suís. En els darrers anys ha tingut un paper rellevant en el posicionament de la DO Montsant en aquests mercats.Constituïda com a Facultat l’any 1996, la Facultat d’Enologia de la URV ha representat la pedrera de molts elaboradors que han passat pels cellers de la DO Montsant al llarg d’aquests 20 anys, essent, per tant, un dels motors per a la professionalització i el rigor dels projectes que conformen la DO Montsant.Com a primer President del Consell Regulador, Jaume Domènech ha estat un dels puntals d’aquests 20 anys d’història de la DO Montsant. Al llarg dels 15 anys que va estar al capdavant, va saber transmetre l’esperit engrescador, innovador, jove i dinàmic, valors que a dia d’avui continuen identificant la DO Montsant.Amb els Premis Montsant, el Consell Regulador busca reconèixer el mèrit i la bona feina de tots aquells que amb el seu esforç, i des dels seus respectius àmbits d’actuació, contribueixen a fer créixer la DO Montsant, així com reconèixer a les persones que s’estimen el territori i que amb el seu dia a dia han escrit i escriuen la història de la DO Montsant.