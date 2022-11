Jornada de Natura per copsar la biodiversitat i riquesa ornitològica

El Celleret de Família Torres. Foto: Família Torres

vol mostrar la biodiversitat de la, al cor del Penedès, on hi ha censades més de 60 espècies d’ocells, i celebra la primera Jornada de Natura el pròxim diumenge, 27 de novembre, per endinsar-se en el món de les aus tant des de la vessant científica com artística.El celler proposa, amb una durada de dues hores, i la possibilitat d’acabar amb, a peu de vinya: per una banda, una sortida ornitològica familiar guiada, i per l’altra, un taller d’art, natura i ocells amb el fotògraf Xavier Bou.La Sortida ornitològica familiar consisteix en una passejada per la, guiada per l’expert. Els participants coneixeran els ocells que hi habiten durant aquesta època de l’any i anècdotes i curiositats d’aquestes espècies. També s’explicarà el compromís de Família Torres amb la viticultura regenerativa, que fomenta la biodiversitat i ajuda a frenar el canvi climàtic. L’activitat culminarà amb un tast dels vinsPer explorar la natura a través de l’art, Família Torres proposa el Taller d’art, natura i ocells amb Xavier Bou, fotògraf de renom internacional creador d’ornitografies, imatges que recreen els vols dels ocells. Segons explica l’artista, la seva intenció és “capturar la bellesa del vol de l’ocell en un sol moment, fent visible allò que és invisible” en un projecte que defineix com de “divulgació naturalista i alhora un exercici de poesia visual”. La seva obra ha estat publicada en mitjans internacionals com National Geographic, The Guardian o Der Spiegel, entre d’altres, i ha exhibida a països com Austràlia, Holanda, Estats Units, Suïssa o França.Durant tot el matí, també hi haurà un taller infantil que consistirà en l’elaboració d’una caixa niu i una menjadora per als ocells a partir de materials reciclats i procedents de la natura. A més a més, els més petits disposaran de làmines amb ocells per pintar, retallar i decorar.Per celebrar la Jornada de Natura, el jardí restaurant El Celleret ofereix la possibilitat de degustar elespecialment per a l’ocasió amb productes de temporada procedents de l’hort ecològic del restaurant, i harmonitzat amb una selecció de vins de Família Torres.Les places són limitades. Cal reservar prèviament a través del correu reserves@torres.es o trucant al 93 817 7330.