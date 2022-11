Els vins hauran de portar ingredients i informació nutricional el 2023

Sol·lucions per al correcte etiquetatge

La novaentrarà en vigor el desembre del 2023. Concretament, el 8 de desembre, i obligarà a indicar els ingredients i la informació nutricional a l'etiqueta. Com que l'espai de les etiquetes és reduït, el sector europeu del vi i les autoritats comunitàries han estat negociant molts mesos perquè, finalment, s'ha autoritzat als cellers a comunicar part d'aquesta informació obligatòria mitjançant, és a dir, amb codis QR.No és una normativa menor perquè la tendència del consumidor és anar cap als trets nutricionals més saludables, tendir cap al healthy. Es van imposant els vins més ecològics i amb menor graduació... I la pressió de la lluita dels sectors sanitaris per demonitzar el vi per l'impacte de l'alcohol en una dieta saludable també és constant. L'aportació calòrica i el valor nutricional del vi podrien també afectar-ne el consum.Hi ha dues eines digitals que poden ajudar als cellers a etiquetar d'acord amb la nova normativa. Són. U-Label és una eina elaborada pel sector europeu dels vins, pel Comitè Vins, amb la participació de la Federación Española del Vino (FEV).La segona eina digital, Origin, és de Trazable, una startup impulsada per Juan Roig (Mercadona).U-Label permet oferir informació rellevant, estandarditzada i detallada com ara el llistat d'ingredients, informació nutricional, pautes de consum responsable i informació sobre sostenibilitat.: Ha estat creada per la FEV i la CEEV, per tant, és una eina per fer complir la legalitat, no és una eina de màrqueting.a 24 idiomes oficials (de la UE) que s'activa automàticament per detecció d'IP (no és traducció de Google, està elaborada per l'ocasió).: El contingut es pot modificar a qualsevol moment i en temps real s'actualitza a tots els productes del mercat.: La plataforma té un assistent per a ingredients susceptibles d'integrar l'etiqueta.: L'eina té una calculadora nutricional basada en alcohol, sucre, àcid orgànic i poliols.: Podeu veure com s'introdueix informació per a una etiqueta aquí Sí, des de l'1 de desembre de 2021. Els preus de les etiquetes oscil·len entre 150 € (20 codis QR) i 1.500 € (il·limitats codis) si ets de la FEV. Si no ho ets, entre 250 i 2.500 €., una empresa que digitalitza departaments de qualitat a qualsevol sector alimentari, funciona mitjançant la compra de criptomonedes. Per altres sectors alimentaris, per accedir a la plataforma es requereix la inversió de 10.000 unitats del token (uns 30 dòlars), per al sector del vi, l'einaés gratuïta.La plataforma et permet pujar els teus vins per generar un codi QR, amb informació de:Certificacions de denominacions d'origen, de garantia ecològica, etc.Vídeos, enllaços a RRSS, material gràfic…Localitzacions del raïm del vi en qüestió.Ingredients que tingui el vi.Informació nutricional; greixos saturats, greixos trans, colesterol, sucre, fibra, etc.Pots veure un vídeo aquí , marketing manager de l'empresa,“el nostre propòsit és envair els lineals dels supermercats amb codis QR, amb informació de la traçabilitat dels productes que consumim. Volem tenir un sector tan digitalitzat com sigui possible. L'oportunitat de l'etiquetatge UE del vi ens permet consolidar-nos, com a empresa, per fer un pas més cap al sector alimentació”.