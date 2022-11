Nou cava Reserva de la Família Rosé Edició Centenari de Juvé & Camps

Juvé & Camps presenta, un escumós creat per commemorar els primers cent anys que compleix la casa. Aquest vi, elaborat a partir de Pinot Noir plantada per la família Juvé fa 30 anys, és un tribut a l'icònic Reserva de la Família, el primer brut nature Gran Reserva de Juvé & Camps, creat el 1976.Es tracta d'una varietat plenament adaptada a les seves vinyes, per la qual la família va apostar fa més de 30 anys, amb una visió més innovadora. Tal com explica"el Reserva de la Família és un vi molt especial per a nosaltres. La meva família el va elaborar per primera vegada fa més de quatre dècades i, llavors, va suposar un trencament amb el que estava establert, perquè era un escumós sense dosatge, una cosa poc habitual. Ara volem celebrar els primers 100 anys de Juvé & Camps amb aquest Reserva de la Família Rosé Edició Centenari, una versió rosé, exclusiva i limitada, amb el que volem mostrar la nostra interpretació d'una varietat en la qual hem cregut fermament tots aquests anys com és la Pinot Noir. Estic segura que aquest escumós acompanyarà moments, brindis i menjars de moltes famílies que han conegut la nostra casa durant anys i, d'alguna manera, ja formen part d'ella".està elaborat a partir de raïm Pinot Noir 100% ecològic de la verema del 2018. Els 40 mesos de criança en rima a les caves aporten complexitat a l'expressió de fruita vermella. Destaca per les notes làctiques. Té un preu recomanat de 22,50 €.