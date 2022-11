Un vi català a la prestigiosa llista dels millors 100 de Wine Spectator

La llista delsha estat un esdeveniment anual des del 1988, mostrant el millor del vi de l'any passat, els cellers que mereixen ser observats en el futur i els productors i vins que més entusiasmen els editors de la revista americana.Aquest novembre s'ha revelat la llista dels 100 millors vins a “ winespectator.com ” que són escollits. Les seleccions es basen en quatre criteris: La qualitat (basada amb la puntuació), el valor (basat en el preu), la disponibilitat (basada en el número de caixes fabricades) i sobretot el factor “X”: una historia convincent i l’emoció que hi ha darrere el vi. Com els americans apunten: “Top 100, based on quality, value, availability and excitement. This annual list honors successful wineries, regions and vintages around the world.”Destaquen l'acidesa cítrica (de pell de llimona), amb notes d'ametlles torrades i préssec. Tocs de farigola i anissats.ha estat el primer espanyol i únic vi català de la llista, situant-se amb el número 29. Seguidament, hi ha 7 vins espanyols més:47. Bodegas Ego Jumilla Goru Verde 202050. Bodega Numanthia Toro Numanthia 201753. Bodegas Muga Rioja Prado Enea Gran Reserva 201557. Bodegas Resalte de Peñafiel Ribera del Duero de Restia Crianza Selected Harvest 201970. Avancia Godello Valdeorras Old Vines 202174. Bodegas Terras Gauda Rías Baixas O Rosal 202199. Antoine Graillot & Raúl Pérez Mencía Bierzo Encinas 2019