​5 vins negres de menys de 6 euros per gaudir de les calçotades

Ara que arriba, podem buscar vins que ens acompanyin en aquestes festives trobades, en un context informal i moltes vegades amb molta colla. Necessitarem, per tant, vins que casin amb la nostra ceba més nostrada i que no ens malmetin la butxaca. Us hem seleccionat 5 vins de preu ajustat que us maridaran perfectament en aquestes ocasions.(4,49 €)Emparat en el segell de la Denominació d'Origen Catalunya, trobem aquest vi fet al Penedès amb les varietats Ull de llebre, Garnatxa i Torrontés, amb un lleuger pas per fusta.De caràcter jove amb la fruita molt marcada, el seu pas per fusta li dona una boca més amable i llaminera.(4.50 €)Denominació d'Origen Catalunya, Celler de Capçanes.El celler de Capçanes comença l’oferta de la casa amb un vi jove fet amb les varietats Samsó i Garnatxa. Es tracta d’un vi jove amb una alta expressió de fruita vermella sucosa i fresca, ideal per acompanyar les notes fumades d’una calçotada.(5.45 €)Denominació d'Origen Empordà, celler Castell de Peralada.Un dels vins iniciàtics de Castell de Peralada, proposa aquest cupatge de Garnatxa, Shyraz i Samsó. Trobem aquí un vi amb més pes, una fruita més madura, amb una boca més plena i amb uns lleugers records balsàmics, segell personal de l’enòleg de la casa.(5.50 €)Denominació d'Origen Terra Alta, celler Abanico.Des del Celler Abanico propietat de Núria Altés i Rafael de Haan, ens arriba aquest vi de la Terra Alta fet amb una mescla de Garnatxa i Shyraz, amb la finalitat de representar la singularitat de la zona afegint-hi la fruita més madura que aporta la varietat Shyraz.(5,40 €)Una de les novetats del mercat és aquest nou vi, el selecció especial de la casa Freixenet. Un negre fet amb raïm de Garnatxa, Shyraz i Cabernet Sauvignon. Una part del vi passa lleugerament per fusta millorant la complexitat del vi, sense perdre l’essència de la fruita. Destaca per la fruita madura tipus nabius i prunes.