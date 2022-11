Neix la I Fira dels vins rancis i dolços de Falset

Falset acollirà el, en el marc de la, la, a la qual ja s’hi han inscrit 12 cellers de les denominacions d’origen Priorat i Montsant. El nou certamen vitivinícola mira de posar en valor aquesta mena de vins (sempre que tinguin caràcter oxidatiu), que a la comarca del Priorat tenen una llarguíssima tradició i que comercialitzen cada cop més cellers.Tot i que ja fa uns anys que la Fira acull activitats al voltant dels vins dolços i generosos, aquest cop la comissió organitzadora del certamen ha decidit anar un pas més enllà, amb la col·laboració de la DO Montsant i la DOQ Priorat. Així,al llarg del dissabte 26, l’absis del Castell de Falset acollirà un programa i exposició centrat en els vins de caràcter oxidatiu que es fan a la comarca, ja siguin elaborats amb tel, dolços envellits, rancis secs, sol i serena o barreges d’anyades.El programa començarà al matí (11.30) amb un tast amb aforament limitat adreçat a un públic professional i que du per títol: "”. El certamen prendrà un caire més popular entre les 16.00 i les 21.00 hores, amb l’obertura de l’absis al públic general, que podran tastar els vins oxidatius dels cellers participants mitjançant la compra d’un tiquet de 18 euros.També a la tarda, entre les 17.00 i les 18.00 s’ha programat un “” adreçat a tothom que hi estigui interessat. Aquelles persones que vulguin assistir als tastos programats, s’han d’inscriure a cultura@falset.org D’altra banda, a les 19.00 hores s’ha previst la projecció de la pel·lícula “” sobre el moscatell fets amb pansa a l’Auxarquia (Màlaga), que enguany va estar nominada als premis Goya. En aquest cas, la projecció s’emmarca en elque, aquell cap de setmana, se celebra a la comarca del Priorat i que precisament es clourà el diumenge dia 27 de novembre al teatre de l’Artesana de Falset.Tot i el nou impuls que es vol donar a la Fira de Sant Andreu amb la incorporació d’aquesta nova mostra vitivinícola, l’Ajuntament de Falset no dubta que el certamen firal seguirà tenint caràcter multisectorial i que, per tant, tampoc no hi faltaran les atraccions infantils i la presència habitual de productors artesans de tota classe i d’arreu de Catalunya al llarg del cap de setmana.La Fira de Sant Andreu se celebra, com a mínim, des de l’any 1845, segons la documentació existent. De vocació multisectorial, s’escau sempre el cap de setmana més pròxim a la festivitat de Sant Andreu (el 30 de novembre). Tot i el fred que acostuma a fer en aquesta època, l’Ajuntament de Falset entén que són unes dates prou bones. “Els rancis i dolços de la comarca són uns vins d’una qualitat excepcional i encara molt desconeguts, amb la qual cosa des de l’Ajuntament, com fem des de fa 27 anys amb la Fira del Vi, volem posar el nostre gra d’arena per posar en valor i donar a conèixer aquest producte únic”, afirma l’