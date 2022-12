6 grans vins negres catalans per assegurar els àpats de Nadal

Catalunya també és terra de gransi, quan s'apropen aquestes dates festives, són vins que ens combinen perfectament amb els canelons, els rostits i les menges més potents de Nadal. Us fem una tria de grans vins negres, des de l'Empordà fins al Priorat, passant pel Penedès, la Conca de Barberà i Costers del Segre. Vins que en alguns casos no podem considerar econòmics, però que si hi ha algun moment a l'any que ens permetem certs capricis, és aquest. Tots ells són vins que valen més del que costen.: Mas d'en Gil: Garnatxa principalment, carinyena i syrah.: 27 €Vinya vella del sud del Priorat. Plantada amb garnatxa peluda i garnatxa del país combinades, presenta les orientacions est i oest pròpies d’aquesta vall que mira cap a la Mediterrània. L’indret rep la bona influència de la garbinada, el suau i refrescant vent que prové del mar.El Coma Vella 2016 destaca per les aromes de sotabosc, fruita i les notes minerals característiques dels sòls de llicorella de la parcel·la. Sensacions que fan reviure una passejada primaveral pel bosc mediterrani. Un equilibri intens i fresc, amb la sedositat que caracteritza els vins de Mas d’en Gil : Rendé Masdéu: Garrut (90%) i syrah (10%): 13 €El Vi de Fang neix després que les riuades del 2019 s'emportessin el celler Rendé Masdéu. Provinent de vinyes en sòls argilo-calcaris i de llicorella. Es verema manualment i fermenta en tina de roure francès. Criança a la mateixa tina durant 7 mesos.En nas fa honor al seu nom, un vi que anirà mostrant diferents registres mentre es vaobrint. Tímid a l’inici amb aromes de tòfona i sotabosc que s’obriran cap a fruits vermells a mesura que vagi agafant oxigen. En boca té una entrada amable i greixosa, reprodueix la seva seqüència aromática acompanyada d’una estructura mitjana i ben equilibrada que li dona una persistència interessant en boca.: Vinyes d'Olivardots: Carinyena 40%, garnatxa 35% i syrah 25%: 23 € Celler empordanès que practica una viticultura ecològica sota els principis de la biodinàmica,a través d’un rigorós treball manual a la vinya i enfocant l'esforç a la recuperació de varietats autòctones. El Gresa Expressió prové de terrenys arenosos, la garnatxa i el syrah i de sòls amb pissarres on hi ha plantada la carinyena vella. Fermenta en tines d'inoxidable i en foudres de roure i envelleix 14 mesos en bota de roure.Aromes de fruita negra, cirera madura, notes minerals sobre un fons de balsàmics i d’herbes aromàtiques mediterrànies. En boca és intens, untuós, golós, voluminós, afruitat, amb una acidesa marcada i amb un taní avellutat, fresc i llarg.: Albet i Noya: Cabernet sauvignon, ull de llebre, merlot, syrah: 41 €El Reserva Martí és el gran vi de guarda d'Albet i Noya. Es cria dos anys en botes noves de roure francès i guarda 4 anys de repòs en ampolla.Un vi amb caràcter amb fines aromes d’envelliment. Té records de fruita macerada, fruita en licor, roure cremós, cacau fi, cafè aromàtic, minerals i balsàmics. En boca és carnós, voluminós, estructurat i molt persistent.PereladaPVP: 43,50 €L' Aires de Garbet 2018 és un vi amb un gran ventall aromàtic que recorda la finca mediterrània de la que procedeix: herbes aromàtiques, fruites vermelles i un fons balsàmic. En boca és fresc, intens i molt equilibrat.Presenta una clara personalitat varietal, amb uns tanins madurs, envoltants i amb sensació sedosa. És un vi elegant, té un llarg postgust i presenta un gran potencial d’envelliment.: Família Torres: Carinyena, garnatxa negra i syrah.: 31,50 €El Purgatori es cria entre 15 i 18 mesos en bota. És un vi fresc, elegant, amb caràcter mediterrani, que té el seu origen a la finca Purgatori, situada a la DO Costers del Segre, a la subzona de les Garrigues, i certificat com ecològic a partir d’aquesta anyada 2020.La història d’aquest vi el fa especialment indicat per a les festes de Nadal: al segle XVIII, monjos benedictins elaboraven vi a la masia on avui hi ha el celler, i conreaven aquesta terra inhòspita, de clima extrem. S’explica que grans botes de vi desapareixien misteriosament; els monjos ho atribuïen als àngels. Un vi idoni per purgar els pecats i començar l’any nou amb bon peu.