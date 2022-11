L'oferta de feina de cambrer que ha indignat les xarxes

3,75€ la hora y confirman que así es... pic.twitter.com/uwyyEOybnq — Soy Camarero (@soycamarero) November 9, 2022

No és la primera vegada que es publiquen ofertes de feina, especialment en el sector de l'hostaleria i la restauració, en un portal de borsa de treball i les xarxes s'indignen.El compte de, liderat per, es dedica a fer públiques les ofertes més aberrants d'aquest sector, el de l'hostaleria, tan mal pagat. També publica històries curioses i anècdotes del sector.Dimecres passat va compartir una oferta que va rebre d'un local deCom podeu veure a la imatge, l'oferta de feina és de: "Busquem cambrer a Puerto Rico per treballar de 9 a 13 per 15 euros al dia. Per a més informació envieu un whatsapp".Una persona aparentment interessada va escriure per preguntar-li si pagava 3,7 euros l'hora. La resposta del propietari va ser clara: "Sí". "Bé, molta sort", va respondre el presumpte interessat.