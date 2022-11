Torna “L’Espectacle: Vins Negres Penedès” amb 11 cellers i 20 vins

Els vins negres Penedès protagonistes



Els 11 cellers participants són:

Albet i Noya, Can Feixes, Can Ràfols dels Caus, Celler Parató, Família Torres, Jean Leon, Mas Rodó, Mastinell, MontRubí, Oriol Rossell i U Més U.​

Dansa i sessió DJ per arrodonir la vetllada

Eltorna a acollir aquest dissabte la cinquena edició de “”. Hi participen 11 cellers de la DO Penedès, que oferiran una selecció de 20 vins negres Penedès. Aquestes referències es podran maridar amb una selecció de propostes gastronòmiques ideades pel restaurant vilafranquí El Gat Blau.Des del seu inici a les 19h i fins les 22.30h, els assistents podran tastar totes les referències vinícoles presents i amb l’accés s’hi inclouran tres degustacions gastronòmiques. Durant la vetllada es podran adquirir tiquets per a més degustacions gastronòmiques. Les entrades per L’Espectacle: Vins Negres Penedès 2022, es poden comprar encara anticipadament al restaurant El Gat Blau a un preu de 20€ o el mateix dissabte al Claustre dels Trinitaris segons existències.“Un dels fets que fan d’aquest esdeveniment un èxit any rere any, és el gran nivell de vins que s’hi poden tastar”, explica, propietària del restaurant. Una de les línies de treball que la Denominació d’Origen Penedès està desplegant en l’actualitat és donar a conèixer al públic final el gran ventall de vins negres que s’elaboren a la DO Penedès i la gran qualitat de tots ells. ““L’Espectacle: Vins Negres Penedès” és una bona manera de conèixer la realitat vitivinícola del Penedès, ja que són les mateixos elaboradors els que serveixen els vins als assistents i així poden conèixer de primera mà quines característiques té el vi i com ha estat elaborat”, afirma elDurant la vetllada els assistents podran gaudir d’un espectacle de dansa a càrrec de les ballarines de +Gimdans, Sandra Ferré i Alba Tort, que ha creat una coreografia especialment per a aquesta ocasió. L’esdeveniment també comptarà amb l’ambientació musical de la DJ Marian.