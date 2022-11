5 activitats que no et pots perdre de la 8a Setmana de la Malvasia de Sitges

Podeu comprar les entrades aquí

1. Per als melòmans VIVIVI

2. Per als exploradors i curiosos

3. Per als qui busquen una experiència insòlita

4. Per a la gent de mar Malvasia de Mar.

5. Per a capturadors de noves tendències Malvasia de nova generació.

Sobre la 8a Setmana de la Malvasia de Sitges

Entre tota la programació d’enguany, seleccionem 5 actes que considerem d'obligada assistència, i que són una bona representació del moment dolç que viu actualment la Malvasia de Sitges i de totes les possibilitats que brinda aquesta varietat.Tast de tres vins de Malvasia de Sitges del Celler de l’Hospital i concert d’instruments de corda. Fusió de música i vi. El tast estarà dirigit per la sommelier, de, un projecte que explora els eixos del món del vi i la gastronomia amb el territori, la cultura i la sostenibilitat.La Mavaseria és el bar a vins del Centre d’Interpretació de la Malvasia, un espai amb encant, a l’aire lliure i obert al públic on tothom que ho vulgui pot prendre un vi sota la figuera. En aquesta ocasió, no només hi trobareu els vins, sinó les persones responsables dels cellers que els produeixen, disposades a resoldre tots els vostres dubtes. Més de 50 malvasies seran les protagonistes d’aquesta fira que, per primera vegada, posa a l’abast de la teva copa totes les referències monovarietals possibles: joves, amb criances, escumoses, dolces i ràncies.La Malvasia aromàtica, mare de la Malvasia de Sitges, és una de les varietals tradicionals més aromàtiques del nostre territori. Però, si haguéssim de fer un perfum extret de la seva expressió, quines aromes tindria? Amb, tècnic i formador en fragàncies, elaborareu un perfum inspirat en els aromes de la malvasia, que després us podreu endur a casa.El juny del 2022 es van submergir 504 ampolles del Blanc Subur 2021 a les aigües sitgetanes d’Aiguadolç. Ara s’ofereix al públic, per primera vegada, l’oportunitat de tastar la malvasia jove del Celler de l’Hospital per descobrir si ja presenta les primeres notes d’una evolució diferent. Un tast exclusiu i únic, on es compararan collites antigues del Blanc Subur 2017 i 2019, dirigit pel sommelier, i la coordinadora del, amb la participació de l’enòleg delEn aquest tast de cinc malvasies de nova generació comptem amb la sommelier, que des del compte d’instagram @viicompanyia apropa el patrimoni líquid del territori (vins, caves, ratafies i altres meravelles) a les noves generacions, amb notes equilibrades d’humor, rigor i una frescor insòlita en el món de la comunicació enoturística., organitzada pel Centre d’Interpretació de la Malvasia de Sitges, el Celler de l’Hospital de Sitges i la Fundació Hospital Sant Joan Baptista, arriba a la vuitena edició en un moment especialment dolç: la Malvasia de Sitges és ja una varietat consolidada i cada vegada són més els cellers que hi aposten i les copes que s’omplen arreu.Tot i així, encara són moltes les persones que associen la Malvasia de Sitges amb el vi de licor dolç que es pren a les postres sitgetanes. Fem, doncs, un petit aclariment previ: la Malvasia de Sitges és una varietal autòctona amb la qual s’elaboren desenes de vins clàssics i, sobretot, d’avantguarda.Enguany, l’ambaixadora de la Setmana de la Malvasia de Sitges és la col·laboradora de Cupatges Ruth Troyano; reconeguda sommelier, periodista especialitzada en enoturisme i autora del llibre 'Retrats de vi'.