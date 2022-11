Aquest és el vi que ha triomfat al Merchant Taylors Hall de Londres

El certamen internacional de vins escumosos ha volgut destacar “l’elegància” i la “llargada eterna” d’aquest vi.El jurat del concurs internacional de vins escumosos, format per, ha atorgat la medalla d’or ali l’ha reconegut com ai millor de la seva categoria regional en una gala que va tenir lloc el passat divendres alA l’edició d’enguany del CSWWC s’hi ha presentat prop de 1.000 referències, de 21 països diferents. El tast ha concedit 147 medalles d’Or, només aquestes opten a rebre també la distinció de Best in Class. Laha volgut remarcar la “qualitat de tots els vins tastats” i ha felicitat els cellers guanyadors.elaborat amb Xarel·lo, Macabeu i Parellada, Brut, i amb més de 60 mesos d’envelliment. L’han descrit com un vi “elegant”, amb una bombolla “de carícia delicada”, “molt equilibrat i plaent”. En destaquen la seva “llargada eterna”. El Panoramic és un dels escumosos històrics de Llopart: es va començar a comercialitzar a principis dels anys 70 i ha mantingut al llarg dels anys la personalitat: predomini de la varietat xarel·lo, buscant cos, domini tonalitats d'envelliment, i subtils tocs oxidatius. El seu nom i la seva etiqueta parlen del paisatge de Llopart: l’Heretat comprèn 500 hectàrees on conviuen vinyes de muntanya i bosc mediterrani, a una mitjana de 360m d’altitud, orientades cap a una panoràmica excepcional de Montserrat i el Penedès.Aquesta distinció s’afegeix a la Medalla d’or que el Llopart Panoramic va rebre recentment al certamen Mundus Vini, on, a més, va ser reconegut com a, amb la millor puntuació en la seva categoria.